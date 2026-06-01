Автогигант BYD прервал самую длинную в своей истории серию падения продаж

Китайский производитель электромобилей BYD в мае 2026 года прервал самую продолжительную в своей истории серию сокращения продаж. Положительного результата удалось достичь, несмотря на слабый внутренний спрос в Китае и жесткую конкуренцию, которые продолжают давить на общие операционные показатели компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По итогам прошлого месяца мировые продажи автомобилей компании выросли на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составили 383 453 единицы. Этот минимальный прирост позволил прервать восьмимесячный период непрерывного сокращения объемов реализации. Кроме того, общее производство крупнейшего в мире производителя машин на электротяге в мае увеличилось на 8,8% в годовом исчислении, завершив серию падения с июля 2025 года.

Стремительный рост экспорта и цена на внутреннем рынке

Главным двигателем восстановления показателей стала экспансия на внешние рынки, компенсировавшая длительное падение внутри Китая.

Основные операционные результаты компании:

Международные поставки: продажи за рубежом в мае взлетели на 80,4% по сравнению с прошлым годом – до 160 644 единиц. Этому способствовал значительный рост спроса на электромобили в Европе и развивающихся странах. Дополнительным стимулом для перехода на электротранспорт стало удорожание нефти на фоне военного конфликта США и Израиля с Ираном.

Кризис на домашнем рынке: в самом Китае продажи BYD сократились на 24%, демонстрируя падение 13-го месяца подряд. Внутренний рынок КНР остается сложным из-за изнурительной ценовой войны между местными брендами.

Давление конкурентов: бюджетный сегмент BYD, являющийся основой массовой стратегии бренда, сильно пострадал из-за постепенной отмены государственных субсидий и общего замедления экономики Китая. Аналитики Китайской ассоциации автомобильных дилеров (CADA) отмечают, что покупателей бюджетного класса активно переманивают другие игроки: серия Galaxy от компании Geely отбирает клиентов за счет сильного брендинга, а Leapmotor привлекает практических потребителей низкими ценами. Для сравнения, Leapmotor в мае нарастил мировые продажи на 81% - до 81 569 автомобилей.

Стремясь отойти от исключительно ценовой конкуренции и сместить акцент на технологическую ценность, BYD пытается перейти в более дорогой премиальный сегмент. В мае компания представила обновленный флагманский кроссовер под своим премиальным суббрендом Denza.

Также автопроизводитель делает ставку на системы помощи водителю. Компания объявила, что в течение года будет полностью покрывать расходы по ремонту и компенсации в случае любых аварий, случившихся при использовании фирменной функции городской навигации City Navigation. Впрочем, по оценкам аналитиков CADA, обновления в сфере интеллектуального вождения пока не убедили покупателей массового сегмента переплачивать за технологии, поэтому дилеры BYD до сих пор сталкиваются со слабым спросом из-за жестких ограничений Пекина на дальнейшее снижение розничных цен.

Напомним, китайский автогигант BYD планирует выкупить незагруженные заводы в Европе. Руководство BYD проводит переговоры с транснациональной корпорацией Stellantis NV и другими европейскими автопроизводителями по приобретению свободных производственных мощностей. Это позволит китайской компании эффективно пройти мимо сложных логистических препятствий, избежать тарифных барьеров и существенно укрепить позиции в ЕС, используя уже готовую инфраструктуру в Италии и Франции.