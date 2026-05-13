Экспансия BYD: китайский автогигант планирует выкупить незагруженные заводы в Европе

Компания BYD проводит переговоры со Stellantis NV и другими автопроизводителями в Европе по приобретению незагруженных заводов. Это позволит китайскому автогиганту пройти мимо логистических трудностей и значительно укрепить позиции на европейском рынке, используя уже готовую инфраструктуру в Италии и Франции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

"Мы ведем переговоры не только со Stellantis, но и с другими компаниями... Мы ищем любой доступный завод в Европе, поскольку мы хотим использовать такие свободные мощности", – заявила исполнительная вице-президент BYD Стелла Ли во время конференции в Лондоне.

Италия входит в список приоритетных стран для будущих соглашений. Руководство BYD уже посетило ряд европейских предприятий, в том числе изучая возможности завода Stellantis в Кассино. В долгосрочной перспективе компанию также интересует Франция, что обусловлено низкими тарифами на электроэнергию. В отличие от других производителей, BYD стремится управлять заводами самостоятельно, избегая создания совместных предприятий.

Экспансия китайского бренда проходит на фоне планов Stellantis по сотрудничеству с другим партнером – Leapmotor. Последний планирует производить электромобили на испанских заводах Fiat и Peugeot. Однако высокие затраты и жесткая конкуренция вынуждают европейских производителей искать новые варианты сделок с китайскими компаниями для решения проблемы избытка мощностей.

Помимо производственных площадок BYD рассматривает возможность покупки известных европейских брендов. Стелла Ли отметила, что такие марки, как Maserati, интересны для изучения, хотя активных шагов в этом направлении еще не сделано. Для усиления своей линейки премиум-бренда Denza компания активно нанимает специалистов из Porsche.

"Мы нанимаем много местных специалистов по исследованиям и разработкам... Даже в Великобритании, во Франции, в каждом регионе нам нужен местный отдел исследований и разработок", – подчеркнула руководительница.

Напомним, в странская компания BBCars LLC подписала контракт с китайской Beijing North Huapeng Materials Sales , став официальным представителем марки BYD в Украине. Это позволит бренду не только продавать новые автомобили, но и обеспечить сертифицированное гарантийное обслуживание по международным стандартам.