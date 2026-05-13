Експансія BYD: китайський автогігант планує викупити незавантажені заводи у Європі

Компанія BYD проводить переговори зі Stellantis NV та іншими автовиробниками у Європі щодо придбання незавантажених заводів. Це дозволить китайському автогіганту оминути логістичні труднощі та значно зміцнити позиції на європейському ринку, використовуючи вже готову інфраструктуру в Італії та Франції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

"Ми ведемо переговори не лише зі Stellantis, а й з іншими компаніями... Ми шукаємо будь-який доступний завод у Європі, оскільки ми хочемо використовувати такі вільні потужності", – заявила виконавча віцепрезидентка BYD Стелла Лі під час конференції у Лондоні.

Наразі Італія входить до списку пріоритетних країн для майбутніх угод. Керівництво BYD вже відвідало низку європейських підприємств, зокрема вивчаючи можливості заводу Stellantis у Кассіно. У довгостроковій перспективі компанію також цікавить Франція, що зумовлено низькими тарифами на електроенергію. На відміну від інших виробників, BYD прагне керувати заводами самостійно, уникаючи створення спільних підприємств.

Експансія китайського бренду відбувається на тлі планів Stellantis щодо співпраці з іншим партнером – Leapmotor. Останній планує виробляти електромобілі на іспанських заводах Fiat та Peugeot. Проте високі витрати та жорстка конкуренція змушують європейських виробників шукати нові варіанти угод із китайськими компаніями для вирішення проблеми надлишку потужностей.

Окрім виробничих майданчиків, BYD розглядає можливість купівлі відомих європейських брендів. Стелла Лі зазначила, що такі марки, як Maserati, є цікавими для вивчення, хоча активних кроків у цьому напрямку ще не зроблено. Для посилення своєї лінійки преміум-бренду Denza компанія активно наймає фахівців із Porsche.

"Ми наймаємо багато місцевих фахівців з досліджень і розробок... Навіть у Великій Британії, у Франції, у кожному регіоні нам потрібен місцевий відділ досліджень і розробок", – підкреслила керівниця.

Нагадаємо, українська компанія BBCars LLC підписала контракт із китайською Beijing North Huapeng Materials Sales, ставши офіційним представником марки BYD в Україні. Це дозволить бренду не лише продавати нові авто, а й забезпечити сертифіковане гарантійне обслуговування за міжнародними стандартами.