В Україні з'явився офіційний дистриб'ютор китайських електромобілів BYD
Українська компанія BBCars LLC підписала контракт із китайською Beijing North Huapeng Materials Sales Co., Ltd., ставши офіційним представником марки BYD в Україні. Це дозволить бренду не лише продавати нові авто, а й забезпечити сертифіковане гарантійне обслуговування за міжнародними стандартами.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву BBCars.
Згідно з ексклюзивною угодою, BBCars зосередиться на розвитку дилерської мережі та просуванні екологічного транспорту. Оскільки BYD є світовим лідером у виробництві електромобілів та гібридів, саме на ці моделі буде зроблено основну ставку.
Технічна підтримка та оригінальні запчастини
До цього часу більшість автомобілів BYD потрапляли в Україну через сірих дилерів, що створювало труднощі з ремонтом та пошуком деталей. Офіційний статус дистриб'ютора має вирішити ці проблеми.
Китайська сторона зобов'язалася забезпечити:
- повний доступ до інженерної документації та баз даних;
- електронні каталоги оригінальних запчастин;
- профільне навчання для українських механіків;
- допомогу в розбудові авторизованих сервісних центрів.
Це означає, що власники BYD нарешті отримають доступ до професійного сервісу та оригінальних комплектуючих без тривалого очікування.
Нагадаємо, лідером серед авто з Китаю в Україні залишається саме BYD. Упродовж першого кварталу 2026 року українці придбали 2608 легкових автомобілів китайського виробництва. Хоча загальний обсяг імпорту з КНР дещо знизився порівняно з минулим роком, моделі BYD продовжують утримувати перші позиції в рейтингах продажів електрокарів.