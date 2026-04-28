В Україні з'явився офіційний дистриб'ютор китайських електромобілів BYD

Українська компанія BBCars LLC підписала контракт із китайською Beijing North Huapeng Materials Sales Co., Ltd., ставши офіційним представником марки BYD в Україні. Це дозволить бренду не лише продавати нові авто, а й забезпечити сертифіковане гарантійне обслуговування за міжнародними стандартами.

Згідно з ексклюзивною угодою, BBCars зосередиться на розвитку дилерської мережі та просуванні екологічного транспорту. Оскільки BYD є світовим лідером у виробництві електромобілів та гібридів, саме на ці моделі буде зроблено основну ставку.

Технічна підтримка та оригінальні запчастини

До цього часу більшість автомобілів BYD потрапляли в Україну через сірих дилерів, що створювало труднощі з ремонтом та пошуком деталей. Офіційний статус дистриб'ютора має вирішити ці проблеми.

Китайська сторона зобов'язалася забезпечити:

повний доступ до інженерної документації та баз даних;

електронні каталоги оригінальних запчастин;

профільне навчання для українських механіків;

допомогу в розбудові авторизованих сервісних центрів.

Це означає, що власники BYD нарешті отримають доступ до професійного сервісу та оригінальних комплектуючих без тривалого очікування.

Нагадаємо, лідером серед авто з Китаю в Україні залишається саме BYD. Упродовж першого кварталу 2026 року українці придбали 2608 легкових автомобілів китайського виробництва. Хоча загальний обсяг імпорту з КНР дещо знизився порівняно з минулим роком, моделі BYD продовжують утримувати перші позиції в рейтингах продажів електрокарів.