В Украине появился официальный дистрибьютор китайских электромобилей BYD

Украинская компания BBCars LLC подписала контракт с китайской Beijing North Huapeng Materials Sales Co., Ltd., став официальным представителем марки BYD в Украине. Это позволит бренду не только продавать новые автомобили, но и обеспечить сертифицированное гарантийное обслуживание по международным стандартам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление BBCars.

Согласно эксклюзивному соглашению, BBCars сосредоточится на развитии дилерской сети и продвижении экологического транспорта. Поскольку BYD является мировым лидером в производстве электромобилей и гибридов, именно на эти модели будет сделана основная ставка.

Техническая поддержка и оригинальные запчасти

К этому времени большинство автомобилей BYD попадали в Украину из-за серых дилеров, что создавало трудности с ремонтом и поиском деталей. Официальный статус дистрибьютора должен решить эти проблемы.

Китайская сторона обязалась обеспечить:

  • полный доступ к инженерной документации и базам данных;
  • электронные каталоги оригинальных запчастей;
  • профильное обучение для украинских механиков;
  • помощь в развитии авторизованных сервисных центров.

Это означает, что владельцы BYD получат доступ к профессиональному сервису и оригинальным комплектующим без длительного ожидания.

Напомним, лидером среди авто из Китая в Украине остается именно BYD. За первый квартал 2026 года украинцы приобрели 2608 легковых автомобилей китайского производства. Хотя общий объем импорта из КНР несколько снизился по сравнению с прошлым годом, модели BYD продолжают удерживать первые позиции в рейтингах продаж электрокаров.

Автор:
Максим Кольц