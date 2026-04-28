- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине появился официальный дистрибьютор китайских электромобилей BYD
Украинская компания BBCars LLC подписала контракт с китайской Beijing North Huapeng Materials Sales Co., Ltd., став официальным представителем марки BYD в Украине. Это позволит бренду не только продавать новые автомобили, но и обеспечить сертифицированное гарантийное обслуживание по международным стандартам.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление BBCars.
Согласно эксклюзивному соглашению, BBCars сосредоточится на развитии дилерской сети и продвижении экологического транспорта. Поскольку BYD является мировым лидером в производстве электромобилей и гибридов, именно на эти модели будет сделана основная ставка.
Техническая поддержка и оригинальные запчасти
К этому времени большинство автомобилей BYD попадали в Украину из-за серых дилеров, что создавало трудности с ремонтом и поиском деталей. Официальный статус дистрибьютора должен решить эти проблемы.
Китайская сторона обязалась обеспечить:
- полный доступ к инженерной документации и базам данных;
- электронные каталоги оригинальных запчастей;
- профильное обучение для украинских механиков;
- помощь в развитии авторизованных сервисных центров.
Это означает, что владельцы BYD получат доступ к профессиональному сервису и оригинальным комплектующим без длительного ожидания.
Напомним, лидером среди авто из Китая в Украине остается именно BYD. За первый квартал 2026 года украинцы приобрели 2608 легковых автомобилей китайского производства. Хотя общий объем импорта из КНР несколько снизился по сравнению с прошлым годом, модели BYD продолжают удерживать первые позиции в рейтингах продаж электрокаров.