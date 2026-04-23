Названы регионы-лидеры по продаже электромобилей в Украине: где покупают больше всего авто

Наибольшую активность на рынке электромобилей продемонстрировали Львовская область / Depositphotos

В первом квартале 2026 года украинский автопарк пополнили почти 5,7 тысяч легковых авто на электротяге. Наибольшую активность на рынке электромобилей продемонстрировали Львовская область, Киев, Киевская, Волынская и Днепропетровская области.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Лидером по количеству регистраций стала Львовская область, где зарегистрировано 667 электромобилей. При этом 91% из них составляли подержанные автомобили. Второе место занял Киев с показателем 656 машин, из которых 56% были с пробегом. На третьем месте Киевская область — 502 электрокара, где доля подержанных авто достигла 69%.

В пятерку также вошли Волынская область с 443 регистрациями, где 96% составляли подержанные машины, и Днепропетровская область с 378 электромобилями, из которых 68% были импортированы с пробегом.

Среди новых электромобилей наибольшую популярность приобрели модели китайского бренда BYD. Во Львовской и Волынской области чаще всего регистрировали BYD Sea Lion 06. В Киевской и Днепропетровской областях лидером стал BYD Leopard 3, а в столице самым популярным новым электрокаром был BYD Yuan Up.

В сегменте подержанных авто, ввозимых из-за границы, преобладали модели Tesla. Во Львовской и Киевской областях чаще всего выбирали Tesla Model 3. В Киеве и Днепропетровской области первенство получила Tesla Model Y. На Волыни самым популярным подержанным электрокаром остался Nissan Leaf.

Статистика свидетельствует, что украинский рынок электромобилей и дальше растет, а основной спрос пока формируют доступные подержанные авто из-за рубежа.

Подробнее о том, готов ли   украинский авторынок к китайской экспансии, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Татьяна Гойденко