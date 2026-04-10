Готов ли украинский авторынок к китайской экспансии: BYD и Zeekr уже среди лидеров

Китайские автомобили постепенно укрепляют позиции на украинском рынке и выходят за пределы нишевого сегмента. Особенно заметен рост среди новых авто, где они активно конкурируют с традиционными брендами за счет цены, технологий и дизайна.

Об этом Delo.ua рассказал аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий.

Кто является лидером среди китайских брендов в Украине

По словам эксперта, на вторичном рынке наиболее заметными остаются Chery, BYD и Geely — эти бренды уже давно присутствуют в Украине и пользуются сформированным спросом. В то же время в сегменте новых автомобилей ситуация более динамична: здесь быстро набирают обороты BYD и премиальный бренд Zeekr, а также Chery.

"Спрос концентрируется вокруг нескольких моделей, которые предлагают современные технологии и дизайн. Чаще всего украинцы выбирают BYD Leopard 3, BYD Sea Lion 06 и Zeekr 001", — отмечает Остап Новицкий.

Речь идет преимущественно об электромобилях или технологических гибридах, что подтверждает курс китайских производителей на инновации.

Какая доля китайских авто на рынке

В целом доля автомобилей китайского производства пока остается относительно небольшой в сегменте подержанных авто — около 2,4%.

В то же время, среди новых автомобилей она уже превышает 12%, что свидетельствует о быстром росте присутствия китайских брендов в Украине.

"Важно, что в эту категорию входят не только локальные производители, но и модели глобальных брендов, изготовленные на китайских заводах, в частности, Volkswagen, Honda, Audi и Mazda", — отмечает Новицкий.

Кто покупает китайские автомобили

По словам Остапа Новицкого, китайские авто чаще всего выбирают покупатели, которые ищут более выгодную альтернативу привычным брендам или хотят получить современные технологии по более низкой цене.

"Это также аудитория, которая готова экспериментировать и первой тестирует новые решения на рынке", — отмечает эксперт.

Китайские производители фактически закрыли все ключевые сегменты рынка — от бюджетных городских авто до премиальных SUV и минивэнов. При этом их главное преимущество — более доступная цена по сравнению с европейскими, японскими или корейскими аналогами при похожем уровне оснащения.

Отдельно выделяются так называемые "релоцированные" авто, произведенные для внутреннего рынка Китая и ввезенные в Украину. Они часто стоят дешевле глобальных версий, что дополнительно стимулирует спрос.

Сервис и гарантия: главный вызов рынку

Наряду с ростом спроса постепенно развивается и сервисная инфраструктура. Все больше СТО начинают обслуживать китайские автомобили, появляются запчасти, а механики приобретают опыт работы с новыми технологиями. В то же время, вопрос гарантии остается ключевым риском.

"Часть авто продается без поддержки производителя — фактически с условием "гарантия к порогу", после чего ответственность полностью переходит к владельцу", — говорит аналитик Института исследований авторынка.

Полноценную заводскую гарантию в Украине обычно обеспечивают только бренды с официальным присутствием, в частности Chery, Geely и Changan. Другие популярные марки часто продаются по неофициальным каналам, где гарантийные обязательства берет на себя продавец.

В целом китайские автомобили уже стали заметной частью украинского авторынка. Их успех основан на сочетании цены, технологий и широкого модельного ряда. Однако дальнейший рост будет зависеть от того, сколь быстро рынок сможет решить вопросы сервиса и гарантийной поддержки.

Напомним, что среди почти 445 тыс. транспортных средств, импортированных в Украину в 2025 году, более 70% были подержанными машинами из Европы.