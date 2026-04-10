Дорогое топливо меняет авторынок: дизель теряет позиции, электромобили растут

В Киеве и приграничных с ЕС регионах автомобили значительно моложе / Depositphotos

Март 2026 года отразился резким ростом цен на топливо, что существенно повлияло на структуру спроса на автомобильном рынке. Средняя цена бензина А-95 достигла 72 грн. за литр, дизельного горючего — 86 грн. за литр. Это стало ключевым фактором перераспределения спроса во всех сегментах новых автомобилей, импорта и внутреннего вторичного рынка.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка.

На внутреннем вторичном рынке доля дизельных автомобилей уменьшилась на 2,6 процентного пункта – до 27,6%. Высокая стоимость дизельного горючего существенно снижает экономическую целесообразность эксплуатации таких авто, особенно для массового сегмента.

В то же время доля электромобилей выросла на 3,1 процентных пункта — до 6,5%. Рост цен на традиционные виды горючего стимулирует переориентацию потребителей на альтернативные виды транспорта, в том числе электромобили.

В сегменте импорта подержанных автомобилей также зафиксировано снижение доли дизельных авто на 1,1 процентного пункта и бензиновых - на 2 процентных пункта. Зато доля электромобилей выросла до 8,9%, прибавив 3,2 процентного пункта.

Отдельные регистрации автомобилей на альтернативных видах горючего остаются единичными. В частности, в марте зарегистрирован один автомобиль Toyota Mirai с водородным типом питания. Учитывая отсутствие соответствующей инфраструктуры такие случаи не формируют рыночной тенденции.

Сегмент новых автомобилей показывает наиболее существенные изменения в структуре спроса. Доля дизельных авто сократилась на 3,5 процентного пункта – до 22,1%. Высокие цены на дизельное топливо оказывают существенное влияние на решения покупателей в этом сегменте.

В то же время растет спрос на гибридные автомобили, доля которых достигла 32% (+1,3 процентного пункта). Бензиновые авто также несколько упрочили позиции (+1,6 процентного пункта), преимущественно за счет перераспределения спроса с дизельного сегмента.

В марте автомобили с традиционными двигателями охватили 64% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 58%.

Автор:
Татьяна Гойденко