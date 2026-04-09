Цены на топливо 9 апреля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 9 апреля 2026 (четверг), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|76,56 грн (-65 коп.)
|А-95
|73,17 грн (-11 коп.)
|А-92
|67,36 грн (+3 коп.)
|ДТ
|90,34 грн (-17 коп.)
|Газ
|49,10 грн (+5 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|79,90
|76,90
|92,90
|49,90
|UPG
|77,00
|74,00
|90,00
|49,00
|WOG
|80,00
|77,00
|93,00
|49,99
|УКРНАФТА
|69,90
|69,90
|66,90
|86,90
|48,90
|SOCAR
|78,85
|75,99
|91,85
|49,55
|AMIC
|74,07
|71,04
|90,83
|48,81
|БРСМ-Нафта
|69,94
|87,99
|47,74
Напомним, после заявления президента США Дональда Трампа о перемирии с Ираном нефтяные рынки отреагировали почти сразу. По состоянию на 16:30 8 апреля с начала торгов нефть марки Brent подешевела на $18,7 за баррель или на 16,54% до $91,2 за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate упала в цене на $20,31 или на 17,98% до $92,64 за баррель.