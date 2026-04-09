Цены на топливо 9 апреля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 9 апреля 2026 (четверг), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 76,56 грн (-65 коп.) А-95 73,17 грн (-11 коп.) А-92 67,36 грн (+3 коп.) ДТ 90,34 грн (-17 коп.) Газ 49,10 грн (+5 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 79,90 76,90 92,90 49,90 UPG 77,00 74,00 90,00 49,00 WOG 80,00 77,00 93,00 49,99 УКРНАФТА 69,90 69,90 66,90 86,90 48,90 SOCAR 78,85 75,99 91,85 49,55 AMIC 74,07 71,04 90,83 48,81 БРСМ-Нафта 69,94 87,99 47,74

Напомним, после заявления президента США Дональда Трампа о перемирии с Ираном нефтяные рынки отреагировали почти сразу. По состоянию на 16:30 8 апреля с начала торгов нефть марки Brent подешевела на $18,7 за баррель или на 16,54% до $91,2 за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate упала в цене на $20,31 или на 17,98% до $92,64 за баррель.