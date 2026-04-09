AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

НБУ оценил влияние роста цен на топливо на фоне событий на Ближнем Востоке

НБУ оценил влияние роста цен на топливо на инфляцию в 2026 году / Depositphotos

Рост цен на топливо на фоне событий на Ближнем Востоке может прибавить к инфляции в Украине в 2026 году от 0,5 до 1 процентного пункта, а вторичные эффекты способны увеличить это влияние еще на 1–2 п.п.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас оценки Нацбанка сбываются: в марте НБУ оценивал рост цен на топливо на уровне 12–16% месяц до месяца, фактический показатель составил около 14%. Это уже прибавило примерно 0,4 процентного пункта к годовой инфляции в марте. Косвенные эффекты от этого подорожания будут где-то в два раза больше и растянуты во времени.

Лепушинский добавил, что если спроектировать дальше, то в целом влияние роста цен на топливо в этом году может быть от 0,5 до 1 процентного пункта, а вторичные эффекты – еще от 1 до 2 процентных пунктов.

В регуляторе объясняют, что первичный эффект от подорожания горючего постепенно трансформируется во вторичные — из-за роста стоимости перевозок с лагом в один-два месяца, а затем и повышения цен на товары и услуги. В аграрном секторе этот процесс может быть более растянут во времени из-за предварительных закупок ресурсов по более низким ценам.

Отдельно в НБУ отмечают, что события на Ближнем Востоке влияют и на торговый баланс Украины из-за удорожания газа и нефтепродуктов. В случае сохранения высоких цен на энергоносители негативный эффект для экономики может составлять от 1,5 до 3 млрд долларов в год, а еще около 140 млн долларов дополнительно из-за роста стоимости удобрений.

В то же время определенным компенсирующим фактором могут стать более высокие цены на аграрную продукцию на мировых рынках, что поддерживает украинский экспорт. В случае дальнейшего роста глобальных цен на продовольствие это может отчасти сбалансировать негативные последствия для экономики.

Среди дополнительных рисков НБУ также называют потенциальное увеличение фискального пространства России из-за роста доходов от энергоресурсов и возможного замедления экономик стран ЕС, что может повлиять на украинский экспорт. Вместе с тем, регулятор продолжает работу по синхронизации санкционных пакетов с международными партнерами.

В январском инфляционном отчете Нацбанк прогнозировал замедление инфляции до 7,5% в конце 2026 года, до 6% в 2027 году и возврат к целевому уровню 5% в 2028 году.

Напомним, блокада Ормузского пролива и новая волна геополитического напряжения подтолкнули нефть к стремительному росту – и этот эффект уже ощутим в Украине. Дизель и автогаз дорожают быстрее всего, а эксперты, опрошенные Delo.ua предупреждают: цены на АЗС продолжат расти и могут существенно превысить нынешние уровни.

Автор:
Татьяна Гойденко