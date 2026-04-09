НБУ оценил влияние роста цен на топливо на фоне событий на Ближнем Востоке

Рост цен на топливо на фоне событий на Ближнем Востоке может прибавить к инфляции в Украине в 2026 году от 0,5 до 1 процентного пункта, а вторичные эффекты способны увеличить это влияние еще на 1–2 п.п.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас оценки Нацбанка сбываются: в марте НБУ оценивал рост цен на топливо на уровне 12–16% месяц до месяца, фактический показатель составил около 14%. Это уже прибавило примерно 0,4 процентного пункта к годовой инфляции в марте. Косвенные эффекты от этого подорожания будут где-то в два раза больше и растянуты во времени.

Лепушинский добавил, что если спроектировать дальше, то в целом влияние роста цен на топливо в этом году может быть от 0,5 до 1 процентного пункта, а вторичные эффекты – еще от 1 до 2 процентных пунктов.

В регуляторе объясняют, что первичный эффект от подорожания горючего постепенно трансформируется во вторичные — из-за роста стоимости перевозок с лагом в один-два месяца, а затем и повышения цен на товары и услуги. В аграрном секторе этот процесс может быть более растянут во времени из-за предварительных закупок ресурсов по более низким ценам.

Отдельно в НБУ отмечают, что события на Ближнем Востоке влияют и на торговый баланс Украины из-за удорожания газа и нефтепродуктов. В случае сохранения высоких цен на энергоносители негативный эффект для экономики может составлять от 1,5 до 3 млрд долларов в год, а еще около 140 млн долларов дополнительно из-за роста стоимости удобрений.

В то же время определенным компенсирующим фактором могут стать более высокие цены на аграрную продукцию на мировых рынках, что поддерживает украинский экспорт. В случае дальнейшего роста глобальных цен на продовольствие это может отчасти сбалансировать негативные последствия для экономики.

Среди дополнительных рисков НБУ также называют потенциальное увеличение фискального пространства России из-за роста доходов от энергоресурсов и возможного замедления экономик стран ЕС, что может повлиять на украинский экспорт. Вместе с тем, регулятор продолжает работу по синхронизации санкционных пакетов с международными партнерами.

В январском инфляционном отчете Нацбанк прогнозировал замедление инфляции до 7,5% в конце 2026 года, до 6% в 2027 году и возврат к целевому уровню 5% в 2028 году.

Напомним, блокада Ормузского пролива и новая волна геополитического напряжения подтолкнули нефть к стремительному росту – и этот эффект уже ощутим в Украине. Дизель и автогаз дорожают быстрее всего, а эксперты, опрошенные Delo.ua предупреждают: цены на АЗС продолжат расти и могут существенно превысить нынешние уровни.