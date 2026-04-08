Цены на нефть упали ниже $100 после заявления Трампа о перемирии с Ираном

Цены на нефть резко снизились ниже отметки в $100 за баррель после того, как президент США Дональд Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия с Ираном. Договоренность предполагает безопасное открытие Ормузского пролива, по которому проходит около 20% мировых поставок нефти, что мгновенно повлияло на глобальные рынки.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Цены на нефть резко упали ниже $100

В среду мировые цены на нефть стремительно снизились, опустившись ниже отметки в 100 долларов за баррель. Рынок отреагировал мгновенно: фьючерсы на Brent подешевели на $14,51 (–13,3%) – до $94,76 за баррель. Американская WTI потеряла еще больше – $17,16 (–15,2%), опустившись до $95,79 за баррель.

Такое падение стало одним из самых резких в последнее время и фактически откатило цены после недавнего стремительного роста. В то же время WTI продолжает торговаться с премией к Brent, что является нетипичным явлением и объясняется ближайшими сроками поставки - майские контракты сейчас дороже июньских.

О перемирии и снижении напряжения вокруг Ормузского пролива

Главным фактором обрушения стало заявление президента США Дональда Трампа о достижении договоренности с Ираном по поводу двухнедельного перемирия. Ключевым условием соглашения является немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива – стратегического маршрута, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Решение стало неожиданным, ведь еще накануне Трамп выдвигал Ирану жесткий ультиматум, угрожая масштабными атаками в случае отказа. Впоследствии он заявил о "двустороннем перемирии", тогда как Тегеран согласился приостановить удары при условии прекращения атак против себя и гарантий безопасного судоходства.

Несмотря на это, ситуация в регионе остается напряженной: страны Персидского залива сообщают о ракетных ударах и атаках дронов, а гражданское население получает предупреждение об опасности.

Аналитики предостерегают, что даже в случае деэскалации риски никуда не исчезнут. Рынок и дальше будет закладывать геополитическую премию в цены, ведь Иран может и дальше использовать фактор Ормузского пролива как инструмент давления. В то же время, стороны уже обсуждают более широкое мирное соглашение, которое потенциально может стабилизировать ситуацию, хотя окончательные договоренности еще не достигнуты.

Напомним, блокада Ормузского пролива и новая волна геополитического напряжения подтолкнули нефть к стремительному росту – и этот эффект уже ощутим в Украине. Дизель и автогаз дорожают быстрее всего, а эксперты, опрошенные Delo.ua предупреждают: цены на АЗС продолжат расти и могут существенно превысить нынешние уровни.