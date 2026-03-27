Не только нефть: Индия договаривается о возобновлении поставок российского газа

Россия и Индия усугубляют свое сотрудничество в энергетической сфере и впервые с начала полномасштабной войны в Украине договорились возобновить поставки российского сжиженного газа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Устную договоренность о поставках заключили во время встречи 19 марта замминистра энергетики России Павла Сорокина и министра нефти и газа Индии Хардипа Сингха Пури в Нью-Дели.

На этой же встрече договорились увеличить объемы продаж российской нефти в Индию, которые могут увеличиться вдвое и достичь не менее 40% общего объема импорта Индии.

Если Индия окончательно решит заключить соглашение (который рискует нарушить западные санкции), переговоры могут быть завершены уже через несколько недель, говорят собеседники агентства.

Индия также приказала своим импортерам готовиться к возобновлению закупок российского СПГ, сообщил один из источников. Кроме того, Нью-Дели уже обратился в Вашингтон по поводу возможной отмены санкций.

Ранее сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие предприятия приобрели около 60 миллионов баррелей российской нефти со сроком поставки в апреле.