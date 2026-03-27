Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Наличный курс:

USD

44,00

43,85

EUR

51,10

50,85

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Не только нефть: Индия договаривается о возобновлении поставок российского газа

газовый танкер
Россия и Индия договорились возобновить поставки российского сжиженного газа / Depositphotos

Россия и Индия усугубляют свое сотрудничество в энергетической сфере и впервые с начала полномасштабной войны в Украине договорились возобновить поставки российского сжиженного газа.

об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Устную договоренность о поставках заключили во время встречи 19 марта замминистра энергетики России Павла Сорокина и министра нефти и газа Индии Хардипа Сингха Пури в Нью-Дели.

На этой же встрече договорились увеличить объемы продаж российской нефти в Индию, которые могут увеличиться вдвое и достичь не менее 40% общего объема импорта Индии.

Если Индия окончательно решит заключить соглашение (который рискует нарушить западные санкции), переговоры могут быть завершены уже через несколько недель, говорят собеседники агентства.

Индия также приказала своим импортерам готовиться к возобновлению закупок российского СПГ, сообщил один из источников. Кроме того, Нью-Дели уже обратился в Вашингтон по поводу возможной отмены санкций.

Ранее сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие предприятия приобрели около 60 миллионов баррелей российской нефти со сроком поставки в апреле.

Автор:
Светлана Манько