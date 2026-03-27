Не лише нафта: Індія домовляється про відновлення поставок російського газу

Росія та Індія поглиблюють свою співпрацю в енергетичній сфері та вперше з початку повномасштабної війни в Україні домовились відновити поставки російського скрапленого газу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Усну домовленість про поставки уклали під час зустрічі 19 березня заступника міністра енергетики Росії Павла Сорокіна та міністра нафти і газу Індії Хардіпа Сінгха Пурі в Нью-Делі.

На цій же зустрічі домовилися збільшити обсяги продажу російської нафти до Індії, які можуть збільшитися вдвічі та сягнути щонайменше 40% від загального обсягу імпорту Індії.

Якщо Індія остаточно вирішить укласти угоду (яка ризикує порушити західні санкції), переговори можуть бути завершені вже за кілька тижнів, кажуть співрозмовники агентства.

Індія також наказала своїм імпортерам готуватися до відновлення закупівель російського СПГ, повідомило одне з джерел. Крім того, Нью-Делі вже звернувся до Вашингтона щодо можливого скасування санкцій.

Раніше повідомлялося, що індійські нафтопереробні підприємства придбали близько 60 мільйонів барелів російської нафти з терміном поставки у квітні.