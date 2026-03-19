В Індії спалахнули масові бійки за газ для приготування їжі (ВІДЕО)

Третій тиждень бойових дій в Ірані спровокував гострий дефіцит нафтового газу (LPG) в Індії. Країна, яка є другим у світі покупцем цього палива, зіткнулася з критичним порушенням логістики.

Оскільки понад 90% поставок LPG надходить з Близького Сходу, індійські домогосподарства та комерційний сектор опинилися в умовах енергетичного голоду.

Наразі близько 320 000 тонн газу заблоковано на суднах, що очікують проходу через Ормузьку протоку.

Напруженість на ринках та випадки насильства

У багатьох регіонах країни перебої з постачанням переросли в паніку. На ринку Чала в Тіруванантапурамі зафіксовано крадіжку промислового газового балона безпосередньо з готелю.

В окрузі Райзен обурені споживачі заблокували головну дорогу після того, як газове агентство не відкрилося вчасно.

У місті Горакхпур черги за паливом закінчуються бійками, що змушує поліцію втручатися для відновлення порядку.

In UP's Gorakhpur, fight broke out and punches were traded by men standing in the queue outside LPG cylinder godown. Thankfully, UP police intervened immediately. — Piyush Rai (@Benarasiyaa) March 11, 2026

Криза у секторі громадського харчування

Ресторанний бізнес Індії працює в умовах обмежених ресурсів. За даними Національної ресторанної асоціації, близько 5% організованих закладів уже припинили роботу.

У Мумбаї та Райгаді понад 20% готелів призупинили діяльність через відсутність палива.

Власники закладів змушені змінювати меню, виключаючи страви, які потребують тривалого термічного оброблення, як-от рис або локшина. На чорному ринку вартість одного балона перевищила 3000 рупій.

Альтернативні джерела енергії

Через нестабільність газопостачання індійські споживачі масово переходять на електричні індукційні плити. У мережах роздрібної торгівлі та сервісах доставки зафіксовано тридцятикратне зростання попиту на таку техніку.

У сільській місцевості та бідніших районах домогосподарства повертаються до використання дров, вугілля та гасу.

Уряд Індії закликає до жорсткої економії та пропонує комерційним користувачам переходити на трубопровідний газ, хоча визнає складність ситуації.

Нагадаємо, через дефіцит газу для приготування їжі, спричинений війною в Ірані, індійські ресторани та готелі готуються до можливих закриттів. Власники бізнесу змушені переходити на негайну оплату готівкою, щоб отримати паливо поза чергою. Окрім дефіциту газу, спостерігається стрімке зростання цін на інші продукти, зокрема на соняшникову олію.