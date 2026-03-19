В Индии вспыхнули массовые драки за газ для приготовления пищи (ВИДЕО)

индия
Из-за дефицита газа в Индии фиксируют кражи газовых баллонов и закрытие ресторанов / Depositphotos

Третью неделю боевых действий в Иране спровоцировал острый дефицит нефтяного газа (LPG) в Индии. Страна, являющаяся вторым в мире покупателем этого топлива, столкнулась с критическим нарушением логистики.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

Поскольку более 90% поставок LPG поступает с Ближнего Востока, индийские домохозяйства и коммерческий сектор оказались в условиях энергетического голода.

В настоящее время около 320 000 тонн газа заблокировано на судах, ожидающих прохода через Ормузский пролив.

Напряженность на рынках и случаи насилия

Во многих регионах страны перебои со снабжением переросли в панику. На рынке Чала в Тируванантапураме зафиксирована кража промышленного газового баллона непосредственно из гостиницы.

В округе Райзен возмущенные потребители заблокировали главную дорогу, после того как газовое агентство не открылось вовремя.

В городе Горакхпур очереди за топливом заканчиваются потасовками, что заставляет полицию вмешиваться для восстановления порядка.

Кризис в секторе общественного питания

Ресторанный бизнес в Индии работает в условиях ограниченных ресурсов. По данным Национальной ресторанной ассоциации, около 5% организованных заведений уже приостановили работу.

В Мумбаи и Райгаде более 20% гостиниц приостановили деятельность из-за отсутствия топлива.

Владельцы заведений вынуждены менять меню, исключая блюда, требующие длительной термической обработки, таких как рис или лапша. На черном рынке стоимость одного баллона превысила 3000 рупий.

Альтернативные источники энергии

Из-за нестабильности газоснабжения индийские потребители массово переходят на электрические индукционные плиты. В сетях розничной торговли и сервисах доставки зафиксирован 30-кратный рост спроса на такую технику.

В сельской местности и более бедных районах домохозяйства возвращаются к использованию дров, угля и керосина.

Правительство Индии призывает к жесткой экономии и предлагает коммерческим пользователям переходить на трубопроводный газ, хотя признает сложность ситуации.

Напомним, из-за дефицита газа для приготовления пищи, вызванного войной в Иране, индийские рестораны и отели готовятся к возможным закрытиям. Владельцы бизнеса вынуждены переходить на немедленную оплату наличными, чтобы получить топливо вне очереди. Кроме дефицита газа, наблюдается стремительный рост цен на другие продукты, в частности подсолнечное масло.

Автор:
Татьяна Бессараб