В Индии массово закрываются рестораны: заведения могут остаться без газа

приготовление пищи в Индии
Война в Иране спровоцировала дефицит газа для приготовления пищи в Индии / Depositphotos

Из-за дефицита газа для приготовления пищи, вызванного войной в Иране, индийские рестораны и отели готовятся к возможным закрытиям.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что кризис вызван войной в Иране, существенно ограничившей поставки сжиженного нефтяного газа (LPG). Власти страны уже создали специальную комиссию для рассмотрения срочных запросов отрасли и распределения имеющихся ресурсов.

Воздействие войны на энергоносители

Нехватка топлива стала следствием военных действий США и Израиля против Ирана, что привело к остановке движения судов через Ормузский пролив.

Это заблокировало экспорт энергоносителей из Катара и Саудовской Аравии, а также повлекло за собой рост транспортных расходов. Индия, являющаяся вторым по величине импортером LPG в мире, вынуждена использовать чрезвычайные полномочия для переориентации нефтеперерабатывающих заводов на внутренние нужды.

Однако этих мер пока недостаточно для стабилизации рынка.

Истощение запасов

Представители крупных ресторанных сетей сообщают, что имеющихся запасов газа хватит всего на один-два дня. Некоторые учреждения срочно устанавливают индукционные плиты и внедряют меры жесткой экономии.

Национальная ресторанная ассоциация Индии, представляющая более полумиллиона заведений, направила обращение к правительству.

В документе указано, что остановка поставок коммерческого газа будет иметь катастрофические последствия для сектора, поскольку бизнес-модель большинства заведений не предусматривает длительное хранение топлива из соображений безопасности.

В Бангалоре заведения питания уже сообщают об отмене поставок газовых баллонов. Владельцы бизнеса вынуждены переходить на немедленную оплату наличными, чтобы получить топливо вне очереди.

Кроме дефицита газа, наблюдается стремительный рост цен на другие продукты, в частности подсолнечное масло.

Ситуация усугубляется тем, что Катар, крупнейший поставщик топлива в Индию, прекратил производство на прошлой неделе после ударов по его инфраструктуре.

Напомним, самый крупный в мире завод по производству LPG в Катаре не работает с прошлой недели, что создает серьезные риски для мировой торговли.

Автор:
Татьяна Бессараб