Индия выкупила миллионы баррелей российской нефти после разрешения США

Индийская компания Reliance Industries приобрела значительную партию российской нефти с поставкой в марте. Объем закупки составляет не менее 6 миллионов баррелей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Решение об увеличении импорта из России было принято после того, как стабильность поставок с Ближнего Востока оказалась под угрозой из-за военных действий в Иране.

В настоящее время Индия вынуждена искать альтернативные маршруты, поскольку около 40% нефти страна традиционно получает через Ормузский пролив.

Ослабление санкций

Оживление закупок индийскими нефтеперерабатывающими заводами стало возможным благодаря решению Вашингтона. На прошлой неделе Соединенные Штаты предоставили Нью-Дели 30-дневное освобождение от санкций в отношении грузов, загруженных на суда по состоянию на 5 марта.

Это позволило Reliance и другим игрокам рынка выкупить миллионы баррелей российской нефти, застрявших в море из-за юридических ограничений.

В частности, компания Reliance покупала грузы марки Urals по ценам, которые колеблются от небольшой скидки до премии в 1 доллар по отношению к эталонной нефти Brent.

Индия остается одним из самых крупных покупателей российской морской нефти с 2022 года.

Хотя в январе местные заводы начали сокращать объемы закупок под давлением США, нынешняя эскалация на Ближнем Востоке снова заставила переработчиков обратиться к российскому ресурсу.

Возвращение Индии к нефти из РФ

Напомним, в начале января президент США Дональд Трамп заявил, что может повысить тарифы для Индии, если Нью-Дели не потребует Вашингтона сократить закупки российской нефти.

2 февраля Трамп объявил о торговое соглашение с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, включающей прекращение закупки индийской нефти в России. Соглашение с Индией предусматривает снижение тарифов США на индийские товары с 50 до 18% в обмен на снижение торговых барьеров и прекращение закупок российской нефти. В то же время Индия будет покупать нефть у США и, возможно, у Венесуэлы.

5 марта две партии российской нефти, изначально направлявшиеся в Восточную Азию, сменили курс на Индию, что указывает на готовность Нью-Дели увеличивать закупки из-за нестабильности на Ближнем Востоке.