Где тяжелее всего купить или арендовать однокомнатную квартиру: лидирует прифронтовый регион

На рынке покупки однокомнатных квартир самая большая конкуренция среди покупателей наблюдается в Черкасской области. Здесь одно объявление о продаже такого жилья в среднем получает 13 отзывов. На рынке аренды уверенно лидирует Запорожская область.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.

Для оценки уровня спроса эксперты исследовали среднее количество отзывов на одно объявление о продаже или аренде жилья.

В регионы с высоким спросом на покупку жилья также вошли Кировоградская область, где на одно предложение приходится около 11 отзывов, Волынская и Черновицкая области – примерно по 9 отзывов, а также Запорожская область с показателем около 8 отзывов на объявление.

Заметный дисбаланс между спросом и предложением зафиксирован в Полтавской, Житомирской, Сумской и Николаевской областях, а также в Киеве. В этих регионах каждое объявление о продаже однокомнатной квартиры собирает в среднем около шести отзывов.

На рынке аренды ситуация еще более напряженная. Абсолютным лидером по уровню конкуренции стала Запорожская область, где одно предложение аренды однокомнатной квартиры получает в среднем 35 отзывов.

В пятерку регионов с высоким спросом на аренду также вошли Кировоградская область (около 29 отзывов на объявление), Харьковская (28), Черкасская (26) и Сумская (25).

Высокий интерес к аренде жилья наблюдается и в Житомирской, Полтавской, Черновицкой, Николаевской и Закарпатской областях. Здесь каждое предложение аренды собирает от 18 до 21 отзыва.

По словам аналитиков OLX Недвижимость, значительное количество отзывов на отдельные объявления может свидетельствовать не только об активном спросе, но и дефиците доступных вариантов жилья. Особенно это касается прифронтовых регионов, где часть жилищного фонда была повреждена или потеряна из-за боевых действий. Это дополнительно усиливает потребность в жилье как среди местных жителей, так и внутри перемещенных лиц.

Напомним, в Харьковской области зафиксировали больше объявлений о продаже 1-комнатных квартир до $20 тыс. Высокое количество доступных предложений также наблюдалось в Днепропетровской и Киевской областях.