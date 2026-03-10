Індія викупила мільйони барелів російської нафти після дозволу США

Індійська корпорація Reliance Industries придбала значну партію російської нафти з поставкою у березні. Обсяг закупівлі становить щонайменше 6 мільйонів барелів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Рішення про збільшення імпорту з Росії було прийнято після того, як стабільність поставок із Близького Сходу опинилася під загрозою через воєнні дії в Ірані.

Наразі Індія змушена шукати альтернативні маршрути, оскільки близько 40% нафти країна традиційно отримує через Ормузьку протоку.

Послаблення санкцій

Пожвавлення закупівель індійськими нафтопереробними заводами стало можливим завдяки рішенню Вашингтона. Минулого тижня Сполучені Штати надали Нью-Делі 30-денне звільнення від санкцій щодо вантажів, завантажених на судна станом на 5 березня.

Це дозволило Reliance та іншим гравцям ринку викупити мільйони барелів російської нафти, що застрягли в морі через юридичні обмеження.

Зокрема, компанія Reliance купувала вантажі марки Urals за цінами, що коливаються від невеликої знижки до премії в 1 долар відносно еталонної нафти Brent.

Індія залишається одним із найбільших покупців російської морської нафти з 2022 року.

Хоча в січні місцеві заводи почали скорочувати обсяги закупівель під тиском США, нинішня ескалація на Близькому Сході знову змусила нафтопереробників звернутися до російського ресурсу.

Повернення Індії до нафти з РФ

Нагадаємо, на початку січня президент США Дональд Трамп заявив, що може підвищити тарифи для Індії, якщо Нью-Делі не виконає вимогу Вашингтона скоротити закупівлі російської нафти.

2 лютого Трамп оголосив про торговельну угоду з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, яка включає припинення закупівлі індійської нафти у Росії. Угода з Індією передбачає зниження тарифів США на індійські товари з 50% до 18% в обмін на зниження торговельних бар'єрів та припинення закупівель російської нафти. Натомість Індія купуватиме нафту у США та, можливо, у Венесуели.

5 березня дві партії російської нафти, що спочатку прямували до Східної Азії, змінили курс на Індію, що вказує на готовність Нью-Делі збільшувати закупівлі через нестабільність на Близькому Сході.