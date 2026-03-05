Індія відновлює закупівлі російської нафти на тлі конфлікту на Близькому Сході

Дві партії російської нафти, що спочатку прямували до Східної Азії, змінили курс на Індію, що вказує на готовність Нью-Делі збільшувати закупівлі через нестабільність на Близькому Сході.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Згідно з даними відстеження суден, наразі вантажі переорієнтовані на індійські порти, що свідчить про готовність Нью-Делі приймати сировину з РФ попри попередній тиск з боку США.

Повернення індійських переробників до закупівель нафти марки Urals відбувається на тлі загострення воєнних дій на Близькому Сході та ризиків дефіциту через ситуацію в Ормузькій протоці.

Перенаправлення танкерів

Цього тижня в індійських портах очікується розвантаження двох танкерів із загальним обсягом близько 1,4 мільйона барелів нафти марки Urals.

Судно типу Suezmax під назвою Odune прибуло до порту Парадіп на східному узбережжі Індії в середу з вантажем 730 000 барелів.

Інший танкер типу Aframax, Matari, має прибути до Вадінара на заході країни в четвер. Крім того, судно Indri, яке спочатку сигналізувало про напрямок до Сінгапуру, різко повернуло в бік Індії в Аравійському морі.

Війна змінила стратегію Індії

Зазначається, що всі три згадані танкери — Odune, Matari та Indri — минулого року потрапили під санкції Великої Британії та Європейського Союзу.

Компанії-менеджери цих суден, що базуються в Азербайджані, а також їхні власники з Гонконгу, наразі не надали коментарів щодо зміни маршрутів.

Індійські нафтопереробні заводи, побоюючись ускладнення торговельних переговорів з Вашингтоном, останніми тижнями скоротили закупівлі російської нафти, що змусило РФ шукати покупців у Китаї.

Проте війна на Близькому Сході та фактичне закриття Ормузької протоки зараз підвищують ризик дефіциту сирої нафти, і переробники в південноазійській країні, схоже, повертаються до російських барелів.

Повернення Індії до нафти з РФ

Нагадаємо, на початку січня президент США Дональд Трамп заявив, що може підвищити тарифи для Індії, якщо Нью-Делі не виконає вимогу Вашингтона скоротити закупівлі російської нафти.

2 лютого Трамп оголосив про торговельну угоду з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, яка включає припинення закупівлі індійської нафти у Росії. Угода з Індією передбачає зниження тарифів США на індійські товари з 50% до 18% в обмін на зниження торговельних бар'єрів та припинення закупівель російської нафти. Натомість Індія купуватиме нафту у США та, можливо, у Венесуели.

Тепер Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі, через ризики в Ормузькій протоці розглядає можливість переорієнтації на російські вантажі, що вже перебувають поблизу її територіальних вод. Після початку повномасштабної війни РФ проти України Нью-Делі став ключовим покупцем морської нафти з Росії.