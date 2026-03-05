- Категорія
Індія відновлює закупівлі російської нафти на тлі конфлікту на Близькому Сході
Дві партії російської нафти, що спочатку прямували до Східної Азії, змінили курс на Індію, що вказує на готовність Нью-Делі збільшувати закупівлі через нестабільність на Близькому Сході.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.
Згідно з даними відстеження суден, наразі вантажі переорієнтовані на індійські порти, що свідчить про готовність Нью-Делі приймати сировину з РФ попри попередній тиск з боку США.
Повернення індійських переробників до закупівель нафти марки Urals відбувається на тлі загострення воєнних дій на Близькому Сході та ризиків дефіциту через ситуацію в Ормузькій протоці.
Перенаправлення танкерів
Цього тижня в індійських портах очікується розвантаження двох танкерів із загальним обсягом близько 1,4 мільйона барелів нафти марки Urals.
Судно типу Suezmax під назвою Odune прибуло до порту Парадіп на східному узбережжі Індії в середу з вантажем 730 000 барелів.
Інший танкер типу Aframax, Matari, має прибути до Вадінара на заході країни в четвер. Крім того, судно Indri, яке спочатку сигналізувало про напрямок до Сінгапуру, різко повернуло в бік Індії в Аравійському морі.
Війна змінила стратегію Індії
Зазначається, що всі три згадані танкери — Odune, Matari та Indri — минулого року потрапили під санкції Великої Британії та Європейського Союзу.
Компанії-менеджери цих суден, що базуються в Азербайджані, а також їхні власники з Гонконгу, наразі не надали коментарів щодо зміни маршрутів.
Індійські нафтопереробні заводи, побоюючись ускладнення торговельних переговорів з Вашингтоном, останніми тижнями скоротили закупівлі російської нафти, що змусило РФ шукати покупців у Китаї.
Проте війна на Близькому Сході та фактичне закриття Ормузької протоки зараз підвищують ризик дефіциту сирої нафти, і переробники в південноазійській країні, схоже, повертаються до російських барелів.
Повернення Індії до нафти з РФ
Нагадаємо, на початку січня президент США Дональд Трамп заявив, що може підвищити тарифи для Індії, якщо Нью-Делі не виконає вимогу Вашингтона скоротити закупівлі російської нафти.
2 лютого Трамп оголосив про торговельну угоду з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, яка включає припинення закупівлі індійської нафти у Росії. Угода з Індією передбачає зниження тарифів США на індійські товари з 50% до 18% в обмін на зниження торговельних бар'єрів та припинення закупівель російської нафти. Натомість Індія купуватиме нафту у США та, можливо, у Венесуели.
Тепер Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі, через ризики в Ормузькій протоці розглядає можливість переорієнтації на російські вантажі, що вже перебувають поблизу її територіальних вод. Після початку повномасштабної війни РФ проти України Нью-Делі став ключовим покупцем морської нафти з Росії.