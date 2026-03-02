Індія готує антикризовий план через ризики в Ормузькій протоці

Державні нафтопереробні заводи Індії та урядовці провели термінову нараду для підготовки сценаріїв реагування на кризу в Ірані, яка практично паралізувала транзит через Ормузька протока — стратегічний маршрут, через який проходить близько половини нафтового імпорту країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі, розглядає можливість переорієнтації на російські вантажі, що вже перебувають поблизу її територіальних вод. Після початку повномасштабної війни РФ проти України Нью-Делі став ключовим покупцем морської нафти з Росії.

Водночас останнім часом закупівлі скоротилися під тиском США — особливо після укладення торговельної угоди з Вашингтоном, яка передбачала скасування штрафних тарифів.

У лютому імпорт російської нафти впав до трохи більше 1 млн барелів на добу — приблизно вдвічі менше пікових показників і найнижчий рівень з вересня 2022 року. Дефіцит частково компенсували поставки з країн Близького Сходу.

За оцінками Міністерства нафти, наявних комерційних і державних запасів достатньо приблизно на два тижні. Станом на кінець минулого тижня в азійських водах перебувало близько 9,5 млн барелів російської нафти.

Індія також розглядає альтернативні варіанти:

використання стратегічних резервів (приблизно 30 млн барелів — близько шести днів споживання);

прискорення поставок із Венесуели;

збільшення внутрішнього видобутку;

розширення постачання через порт Янбу в Червоному морі за участі Saudi Aramco , що дозволило б мінімізувати залежність від Ормузу.

У разі затяжної кризи уряд може обмежити експорт нафтопродуктів, надавши пріоритет внутрішньому споживанню, зокрема побутовому газу та трубопровідним поставкам. Також можливе перенаправлення частини виробництва приватного гіганта Reliance Industries Ltd. на внутрішній ринок.

Через Ормузьку протоку щоденно проходить близько 2,5–2,7 млн барелів сирої нафти, що прямує до Індії. Майже дві третини імпорту СПГ і близько 95% зрідженого нафтового газу також надходять із регіону Близького Сходу, переважно цим маршрутом.

Поєднання обмежених резервів і високого попиту робить Індію особливо вразливою у разі тривалої ескалації на Близькому Сході.

Зауважимо, що повна блокада Ормузької протоки дозволить ключовим виробникам Близького Сходу продовжувати видобуток нафти протягом не більше ніж 25 днів.