Російський удар знищив будівлю закритого відділення "Укрпошти" у Києві

Унаслідок російської атаки в Києві було зруйновано будівлю колишнього відділення “Укрпошти” на Троєщині. Об’єкт не працював із 2024 року, постраждалих немає.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника компанії Ігора Смілянського.

Про знищення закритого відділення

У компанії зазначили, що російська пропаганда вкотре намагається виправдати удари по цивільній інфраструктурі. Зокрема, після нещодавньої атаки на логістичний хаб "Укрпошти" в Харкові російські медіа поширювали неправдиву інформацію про нібито розміщений там склад боєприпасів.

"Росія знищила центр прийняття рішень Укрпошти… щодо друку воєнних марок на Троєщині в Києві. Насправді це сумний жарт", - прокоментували в компанії.

В "Укрпошті" наголосили, що удар у Києві був завданий по відділенню, яке вже понад два роки не функціонувало. Унаслідок атаки будівля зазнала значних руйнувань.

"Сьогодні ж цільовим ударом фактично до котловану було знищене наше відділення в Києві, яке було зачинене ще у 2024 році. Відповідно, жодних посилок там не було", - зазначили в компанії.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Водночас в "Укрпошті" зазначили, що наразі зарано говорити про відновлення зруйнованого об’єкта. Однак компанія не відмовляється від планів розвитку мережі у Деснянському районі столиці.

Нагадаємо, 8 червня вночі російський дрон влучив у хаб "Укрпошти" у Харкові. Він частково знищений.

Додамо, на початку травня російські війська здійснили серію атак на цивільну інфраструктуру, внаслідок яких постраждали об’єкти АТ "Укрпошта" в трьох областях. Було знищено одне і суттєво пошкоджено ворогом ще два відділення.