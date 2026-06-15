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Российский удар уничтожил здание закрытого отделения "Укрпочты" в Киеве

укрпочта
"Укрпочта" планирует расширить сеть на Троещине, несмотря на атаку / Укрпочта

В результате российской атаки в Киеве было разрушено здание бывшего отделения "Укрпочты" на Троещине. Объект не работал с 2024 года, пострадавших нет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы компании Игоря Смилянского.

Об уничтожении закрытого отделения

В компании отметили, что российская пропаганда еще раз пытается оправдать удары по гражданской инфраструктуре. В частности, после недавней атаки на логистический хаб "Укрпочты" в Харькове российские медиа распространяли ложную информацию о якобы размещенном там складе боеприпасов.

"Россия уничтожила центр принятия решений Укрпочты… о печати военных марок на Троещине в Киеве. На самом деле это печальная шутка", - прокомментировали в компании.

В "Укрпочте" отметили, что удар в Киеве был нанесен по отделению, которое уже более двух лет не функционировало. В результате атаки здание значительно разрушено.

"Сегодня же целевым ударом фактически в котлован было уничтожено наше отделение в Киеве, которое было закрыто еще в 2024 году. Соответственно, никаких посылок там не было", - отметили в компании.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В то же время в "Укрпочте" отметили, что пока рано говорить о восстановлении разрушенного объекта. Однако, компания не отказывается от планов развития сети в Деснянском районе столицы.

Напомним, 8 июня ночью   российский дрон попал в хаб "Укрпочты"  в Харькове. Он частично уничтожен.

Добавим, в начале мая российские войска совершили серию атак на гражданскую инфраструктуру, в результате которых пострадали объекты АО "Укрпочта" в трех областях. Было уничтожено одно и существенно повреждено врагом еще два отделения.

Автор:
Ольга Опенько