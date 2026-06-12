"Укрпочта" оценивает потери от удара по Харьковскому хабу более чем в 11 млн грн

Потери "Укрпочты" от поражения Харьковского хаба составят более 11 млн грн. Компания покроет их из собственного дохода, поскольку не получает дотаций, грантов или субсидий из любого бюджета.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

По его словам, более 1 млн. грн. из этой суммы направят на компенсации клиентам за уничтоженные посылки. "Укрпочта" уже связывается с клиентами и помогает оформить выплаты.

Компания планирует компенсировать потери в течение 1–2 дней с момента подачи заявления.

Смелянский отметил, что "Укрпочта" работает с владельцем сортировочного центра над оценкой планов восстановления. По его словам, компания не планирует уходить из Харькова и уже рассматривает варианты возобновления работы хаба.

Пока продолжаются эти работы, "Укрпочта" перестроила логистику через резервные площадки. Компания заявляет, что наладила стабильную доставку посылок, писем, печати, лекарств и товаров.

Для клиентов это означает, что "Укрпочта" продолжает работу в Харькове, несмотря на повреждение хаба, а компенсации за уничтоженные отправления должны выплачиваться после оформления заявлений. Для компании удар означает дополнительные расходы, которые она покрывает самостоятельно.

Удар по "Укрпочте"

8 июня ночью российский дрон попал в хаб "Укрпочты" в Харькове. Он частично уничтожен.

По словам гендиректора "Укрпочты" Игорь а Смелянского, команда с ночи уже работает, чтобы посылки были доставлены максимально своевременно и сегодня будет доставка по Харькову.

Напомним, в начале мая российские войска совершили серию атак на гражданскую инфраструктуру, в результате которых пострадали объекты АО "Укрпочта" в трех областях. Было уничтожено одно и существенно повреждено врагом еще два отделения.