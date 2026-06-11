Гендиректор "Укрпочты" отреагировал на покупку "Новой почтой" банка

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский отреагировал на новость о том, что группа компаний Nova, в которую входит "Новая почта", ведет активные переговоры по приобретению банка и уже к концу лета может получить статус первого в Украине банка финансовой инклюзии.

Как сообщает Delo.ua, об этом он написал в Facebook.

Смилянский отметил, что многие ему написали по поводу новостей о том, что "Новая Почта" покупает банк и на его основе создаст первый банк финансовой инклюзии.

"Основные сообщения были примерно в таком формате: "Как же так? Вы боролись за этот закон и это право столько лет, а банк будет у Новой Почты. Это несправедливо". Поэтому должен коротко прокомментировать", - подчеркнул глава "Укрпочты".

Смилянский подчеркнул, что гордится тем, что закон о банковской инклюзии заработает, даже если "Укрпочта" не будет первой.

"Потому что мы разрабатывали этот закон, чтобы решить проблему миллионов людей, не имеющих доступа к финансовым услугам, ветеранов и людей с инвалидностью, которые не могут получить их дома, людей в прифронтовых регионах, где нет банков и банкоматов. Решить проблему миллионов украинцев, а не Смилянского и "Укрпочты", как это говорил".

По его мнению, "Новая Почта" не сможет охватить большое количество людей, потому что не имеет такой разветвленной сети почтальонов (более 10 000) и передвижных отделений, которые есть у "Укрпочты".

"По вопросу, почему НБУ постоянно находил причины не дать "Укрпочте", а точнее украинцам, банк финансовой инклюзии, думаю, уже понятно", - подытожил Смилянский.

"Новая почта" хочет купить банк уже этим летом

Группа Nova, в которую входят Новая почта и NovaPay, планирует купить БТА Банк, чтобы превратить его в, вероятно, первый в Украине банк финансовой инклюзии, сообщила "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники.

Формально документы на приобретение еще не поданы, однако стороны уже подписали меморандум о дальнейшем соглашении. Завершить процесс планируется в августе 2026 года. В НБУ подтвердили интерес "Новой почты" к банковской деятельности.

По словам источников, покупка банка даст "Новой почте" готовую финансовую инфраструктуру, ИТ-системы, лицензии и опыт работы на банковском рынке.

Ограниченная банковская лицензия позволит большим розничным и почтовым компаниям, имеющим компетенцию обслуживания большого количества клиентов и отделений, создать отдельное юридическое лицо – банк финансовой инклюзии (БФИ), чтобы, используя имеющуюся инфраструктуру, предоставлять финансовые услуги населению и мелкому бизнесу.

Укрпочта хотела стать банком

О намерении приобрести или создать банк на протяжении последних лет заявляла государственная "Укрпочта".

3 июня 2025 года Верховная Рада поддержала закон о развитии финансовой инклюзии, который, как планировалось, позволит создать банк на основе "Укрпочты".

"Укрпочта" добивается у Нацбанка получения банковской лицензии более десяти лет и получает отказы.

Чиновники всегда опасались, что почтовое предприятие с огромной сетью отделений выигрывает конкуренцию у государственного Сбербанка. Поэтому НБУ не давал почтовому предприятию банковскую лицензию. И оно решило купить готовый банк вместо открытия своего собственного с нуля.

Планировалось, что более 6 тысяч отделений и 25 тысяч точек присутствия "Укрпочты" начнут оказывать банковские услуги согласно решению правительства о передаче Министерству развития общин и территорий 88,9% акций Первого инвестиционного банка (PINbank).

Но многолетний спор главы "Укрпочты" Игоря Смелянского и руководства Национального банка относительно перспектив существования в Украине почтового банка вышел на новый виток. В тот момент, когда уже, наверное, никто не сомневался, что почтовому банку в Украине быть, НБУ дал заднюю.