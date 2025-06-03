"Укрпочта" станет банком: Верховная Рада приняла закон о финансовой инклюзии

3 июня Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом доработанный законопроект №13018-д по развитию финансовой инклюзии. Он позволит создать банк на основе "Укрпочты".

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

По его словам, главной целью законопроекта является создание правовых основ для появления на рынке финансовых услуг Украины новой разновидности поставщиков финансовых услуг – банков финансовой инклюзии.

Именно эти банки помогут обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан Украины (в частности, социально уязвимых групп населения), так и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях.

Что в законопроекте?

Законопроектом предусматривается:

1) ввести новый вид банка – банк финансовой инклюзии, который будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии, главной задачей деятельности которого предлагается определить обслуживание клиентов, которые пока не имеют устойчивого доступа к получению финансовых услуг (граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных групп);

2) определить на законодательном уровне термины "финансовая инклюзия", "ограниченная банковская лицензия", "банк финансовой инклюзии", а также наделить НБУ полномочиями по содействию развитию финансовой инклюзии;

3) предусмотреть, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, объем годового дохода от любой деятельности которых за предыдущий отчетный календарный год не превышает сумму, эквивалентную 5 миллионам евро, а также определенную по официальному курсу органам местного самоуправления;

4) для обеспечения фокуса на соответствующие целевые группы клиентов ограничить банки финансовой инклюзии в проведении операций на рынках капитала, а также установить ограничения общего объема кредитных средств, которые могут предоставляться одному заемщику и другое.

Напомним, законопроект №13018-д Верховная Рада одобрила в первом чтении 25 марта.

Планируется, что Укрпочта станет первым в Украине банком финансовой инклюзии.

Зеленый свет для Укрпочта Банк

О намерении приобрести или создать банк на протяжении последних лет заявляла государственная "Укрпочта". Вскоре более 6 тысяч отделений и 25 тысяч точек присутствия "Укрпочты" начнут оказывать банковские услуги согласно решению правительства от 28 января о передаче Министерству развития общин и территорий 88,9% акций Первого инвестиционного банка (PINbank).

"Укрпочта" также станет первым в Украине банком финансовой инклюзии, которая предоставит доступ к услугам людям с особыми потребностями. Новый банк будет работать на основе специальной ограниченной банковской лицензии.

Укрпочта Банк сосредоточится на предоставлении базовых услуг с фокусом на население в сельских и прифронтовых регионах, стариках, людях с инвалидностью, получателях социальной помощи, военных.

«Укрпочта уже в течение восьми лет поднимает тему финансовой инклюзии, однако все это время в этом вопросе было слишком много политики и защиты корпоративных интересов. Укрпочта имеет 25 000 точек присутствия по всей стране — в каждом городе, селе, на горной долине или всего в нескольких километрах от линии фронта. Мы можем обеспечить финансовую инклюзивность для каждого украинца», — комментирует принятие закона генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

Укрпочта Банк позволит украинцам:

получать наличными пенсию, социальную помощь или банковский перевод на дому или в отделении;

снимать наличные с карты;

подавать заявления на открытие счета, депозита или оформления кредита на дому (разработка кредитов и депозитов будет происходить в отделении).

оплачивать коммунальные платежи.

Кроме того, почтовый банк будет поддерживать малый и средний бизнес, в частности, сегменты e-commerce, фермеров и других через программы кредитования.

В то же время банк будет иметь четкие ограничения для обеспечения прозрачности и безопасности:

не будет торговать валютой на бирже;

не будет заниматься высокорисковыми операциями;

не будет кредитовать крупные предприятия.

Также Укрпочта Банк позволит сэкономить государству значительные средства на доставлении пенсий и социальной помощи. По предварительным подсчетам, сумма сбережений составит более 5 млрд гривен в течение следующих трех-четырех лет.