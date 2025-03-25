"Укрпочта" сможет создать банк: Рада поддержала законопроект в первом чтении

Верховная Рада 25 марта одобрила в первом чтении законопроект №13018-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о развитии финансовой инклюзии". Он позволит создать банк на основе "Укрпочты".

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Соответствующий законопроект поддержали 269 нардепов.

Как отметил Гетманцев, главной целью законопроекта является создание правовых основ для появления на рынке финансовых услуг Украины новой разновидности поставщиков финансовых услуг – банков финансовой инклюзии.

Зачем Украине банки финансовой инклюзии?

Банки должны обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан Украины (в том числе социально уязвимых групп населения), так и микропредприятий (субъектов, чистый годовой доход от какой-либо деятельности которых не превышает сумму, эквивалентную 5 миллионам евро) в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях.

Как объясняют в НБУ, ограниченная банковская лицензия позволит большим розничным и почтовым компаниям, имеющим компетенцию обслуживания большого количества клиентов и отделений, создать отдельное юридическое лицо – банк финансовой инклюзии, чтобы, используя имеющуюся инфраструктуру, предоставлять финансовые услуги населению и мелкому бизнесу.

Что в законопроекте?

Законопроектом предусматривается:

1) ввести новый вид банка – банк финансовой инклюзии, который будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии, главной задачей деятельности которого предлагается определить обслуживание клиентов, которые пока не имеют устойчивого доступа к получению финансовых услуг (граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных групп);

2) определить на законодательном уровне термины "финансовая инклюзия", "ограниченная банковская лицензия", "банк финансовой инклюзии", а также наделить НБУ полномочиями по содействию развитию финансовой инклюзии;

3) предусмотреть, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, объем годового дохода от любой деятельности которых за предыдущий отчетный календарный год не превышает сумму, эквивалентную 5 миллионам евро, а также вание;

4) для обеспечения фокуса на соответствующие целевые группы клиентов ограничить банки финансовой инклюзии в проведении операций на рынках капитала, а также установить ограничения общего объема кредитных средств, которые могут предоставляться одному заемщику и другое.

Отметим, что в декабре прошлого года Верховная Радаотклонила схожий законопроект №12044 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине", который предусматривал создание банков финансовой инклюзии с ограниченной лицензией.

На основе конфискованного PINbank создадут банк "Укрпочты"

О намерении приобрести или создать банк на протяжении последних лет заявляла государственная "Укрпочта". Вскоре более 6 тысяч отделений и 25 тысяч точек присутствия "Укрпочты" начнут оказывать банковские услуги согласно решению правительства от 28 января о передаче Министерству развития общин и территорий 88,9% акций Первого инвестиционного банка (PINbank).

"Укрпочта" также станет первым в Украине банком финансовой инклюзии, которая предоставит доступ к услугам людям с особыми потребностями. Новый банк будет работать на основе специальной ограниченной банковской лицензии.

Укрпочта Банк не будет участвовать в кредитовании крупного бизнеса и рисковых валютных операциях, а сосредоточится исключительно на предоставлении базовых услуг с фокусом на население в сельских и прифронтовых регионах, стариках, людях с инвалидностью, получателях социальной помощи, военных.

Как сообщалось, согласно информации на сайте PINbank, на 9 февраля 2023 года вторым после Евгения Гинера, которому принадлежало 88,89%, акционером было ООО "Юридическая фирма "Укрправо" Александра Шадрука с долей 9,5%, остальные акционеры имели 1,6%. ООО "Компания по управлению активами "Реноме-2008" сообщило об увеличении своей доли в PINbank с 1,6% до 5,9478%, тогда как у "Укрправа" она сократилась до 5,0929%. Кроме этого, с 6 февраля 2023 года по решению Нацбанка Украины право голоса по акциям Гинера было передано доверенному лицу Геннадию Михайленко.