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Рада провалила законопроект о создании "почтовых банков"
Верховная Рада не смогла 3 декабря принять законопроект №12044, предусматривавшего создание крупными розничными и почтовыми компаниями банков финансовой инклюзии, которые предоставляли бы финансовые услуги населению и мелкому бизнесу.
За этот документ проголосовал только 221 депутат при минимально необходимых 226. Его направление на повторное первое чтение поддержали 222 нардепа, а возвращение авторам на доработку – только 217.
Авторами проекта закона были 16 депутатов (почти все – из пропрезидентской фракции "Слуга народа"), среди которых и председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Сам он отреагировал на решение удивленно.
"Такое происходит очень редко, но есть некоторые вещи, которые, несмотря на шестой год, в политике мне трудно понять. К ним относится провал законопроекта о финансовой инклюзии. Люди, которые не могут сейчас открыть счет в селе, не смогут это сделать и в будущем. Такое странное решение принял парламент", – написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Напомним, что законопроект был разработан во исполнение пункта 62 меморандума с Международным валютным фондом и поддержан Национальным банком Украины, который обязался быстро решить вопрос вызовов финансовой инклюзии, возросших вследствие войны, с использованием уже имеющейся инфраструктуры.
Законопроекту, который давал бы ограниченную лицензию почтовым операторам и другим учреждениям, которые могут предоставлять банковские услуги людям и бизнесу в прифронтовых или труднодоступных районах, откуда ушли банки в связи с отсутствием экономической целесообразности.
Причиной законодательной инициативы называлась острая ситуация с доступом к финуслугам на прифронтовых и деоккупированных территориях, где из-за риска безопасности нет банковских отделений и полноценно не работают дистанционные банковские каналы вследствие перебоев со связью, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях.
Источник фото: ua.depositphotos.com