В Украине стало на один банк меньше: НБУ закрыл банк, который хотела купить "Укрпочта"

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у АО "Альпари банк" и исключил сведения о нем из Государственного реестра банков.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение правления Нацбанка приняло 27 июня 2024 года.

Регулятор напоминает, что 12 декабря 2023 г. единственный акционер АО "Альпари банк" принял решение о прекращении осуществления этим банком банковской деятельности без прекращения юридического лица, а 14 мая 2024 года АО "Альпари банк" завершил осуществление банковской деятельности.

АО "Альпари банк" – девятый банк, прекративший осуществление банковской деятельности по собственной инициативе без прекращения юридического лица.

Ранее Национальный банк в рамках этой процедуры уже отозвал банковские лицензии в ОАО "Вернум банк", ОАО "БМ Банк", ОАО "ДиВи Банк", ОАО "КБ "Финансовый партнер", ОАО "Апекс-Банк", ОАО "Промышленно-финансовый" банк”, ПАО “Кредит Оптима Банк” и ПАО “Расчетный центр”.

В регуляторе отмечают, что процедура прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица осуществляется в соответствии с Законом Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".

"Для прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица банк согласовывает с Национальным банком план прекращения и полностью выполняет обязательства, связанные с осуществлением банковской деятельности в установленный срок", – объясняют в НБУ.

Что известно об Альпаре банке?

"Альпари банк" является самым маленьким банком в Украине, по состоянию на 2021 год имел только одно отделение. По состоянию на 1 января 2024 года объем чистых активов банка составил всего 193,4 миллиона гривен, что составляет 0,007% от общих активов банковской системы страны.

Количество вкладчиков банка составило 6176 человек, а сумма вкладов равнялась 679 миллионам гривен. По результатам 2023 года банк понес убытки на сумму 6 миллионов гривен.

Все акции банка принадлежат Бахтаре Хедаятоллаху, гражданину Украины, проживающему в ОАЭ.

В 2018 году наблюдательный совет финучреждения возглавил бывший президент Украины, экс-глава Нацбанка и правительства Виктор Ющенко (он сменил на этом посту экономиста и политика Владимира Ланового). Но больших прорывов в работе "Альпари банка" не произошло. В результате Ющенко покинул этот банк за день до начала войны, 23 февраля 2022 года.

Закрытие "Альпари банка" банкиры называют мирным, поскольку еще до сдачи лицензии он успел рассчитаться со всеми вкладчиками — юридическими и физлицами. Фонду гарантирования вкладов физлиц не придется производить никаких выплат. В отчетности зафиксированы нули по депозитным портфелям населения и бизнеса, а также общие активы на 178,1 млн грн и убыток в 3,8 млн грн по состоянию на 1 мая 2024 года.

"Альпари банк" хотела купить "Укрпочта"

"Укрпочта" добивается в Нацбанке получения банковской лицензии более десяти лет и получает отказ еще с тех пор, когда главой НБУ был Владимир Стельмах. Чиновники всегда опасались, что почтовое предприятие с огромной сетью отделений выигрывает конкуренцию у государственного Ощадбанка. Поэтому НБУ не давал почтовому предприятию банковскую лицензию. И оно решило купить готовый банк вместо открытия своего собственного с нуля.

О том, что "Укрпочта" договорилась о покупке самого маленького в Украине по размерам активов "Альпари банка" за 260 миллионов гривен, стало известно еще в ноябре 2021 года.

В июне 2022 года Антимонопольный комитет Украины предоставил "Укрпочте" разрешение на его приобретение.

Однако из-за того, что "Укрпочта" и Мининфраструктуры так и "не устранили все недостатки в документах", на которые указывал НБУ, регулятор не согласовал это соглашение и вернул обратно "Укрпочте" пакет документов на покупку "Альпари" без принятия решений 29 мая 2023 года, сообщала "Экономическая правда".