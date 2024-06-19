Три страховые компании начали выход с украинского рынка

Национальный банк Украины разрешил выход из рынка трем страховым компаниям путем выполнения страхового портфеля и согласовал план выхода таких страховщиков.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что разрешение предоставлено ЧАО "СК "Раритет", ЧАО "СК "Соверен" и ОДО "СТ "Авеста Страхование".

Такие решения комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ принял 14 июня.

Сообщается, что по завершении процедуры выхода из рынка путем выполнения страхового портфеля страховщики обязаны обратиться в Национальный банк с заявлениями об аннулировании лицензий на осуществление страховой деятельности.

Решения о выходе СК "Раритет" с рынка и утверждении Плана выхода с рынка путем выполнения страхового портфеля были приняты на общем собрании акционеров указанного страховщика (протокол от 27 мая).

Согласно представленной СК "Раритет" отчетности за 2023 год страховой портфель компании формировался в большинстве за счет платежей по медицинскому страхованию – 87%. Объем страховых премий компании в указанном периоде составил 37,571 млн. грн., сформированные страховые резервы – 3,675 млн. грн. За 2023 год страховщик уплатил страховые возмещения в объеме 6,9 млн. грн. Доля компании по страховым премиям на страховом рынке составляет 0,1%.

Решения о выходе с рынка и утверждении Плана выхода из рынка СК "Соверен" путем выполнения страхового портфеля были приняты на внеочередном общем собрании акционеров указанной компании (протокол от 24 мая). Согласно отчетности СК за 2023 год, страховой портфель компании формировался в основном за счет платежей по страхованию наземного транспорта (99,6%). Объем страховых премий компании в указанном периоде составил 4,218 млн. грн., сформированные страховые резервы – 1,651 млн. грн. За 2023 год страховщик уплатил страховые возмещения в объеме 1,783 млн. грн. Доля компании составляет 0,01%.

Решения о выходе с рынка и утверждении Плана выхода с рынка СТ "Авеста Страхование" путем выполнения страхового портфеля были приняты на внеочередном общем собрании акционеров указанной компании (протокол от 21 мая). Согласно отчетности СК за 2023 год в портфеле превалирует страхование имущества (доля от совокупных страховых премий составляет более 67%) и медицинское страхование (доля почти 16,1%). Объем страховых премий компании в указанном периоде составил 138,463 млн. грн., сформированные страховые резервы – 38,658 млн. грн. За 2023 год страховщик уплатил страховые возмещения в объеме 7,694 млн грн. Доля компании составляет 0,3%.

Напомним, в конце апреля Национальный банк принял решение аннулировать страховщику "Гамайун" все лицензии и обратиться в суд с заявлением об открытии ликвидационной процедуры. А в середине мая НБУ аннулировал все лицензии страховщику и назначил временную администрацию в СК "Саламандра".

Также Национальный банк Украины решил аннулировать лицензии и обратиться в суд с заявлением об открытии ликвидационной процедуры ОДО "Страховая компания "Премьер Гарант Профи".

По данным НБУ, количество участников небанковского финансового рынка в мае уменьшилось с 1045 года (по состоянию на 30 апреля 2024 года) до 1014 года (по состоянию на 31 мая 2024 года). Количество банков осталось неизменным и составило 63.