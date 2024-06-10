Рынок небанковских финансовых услуг покинули 32 компании

Количество участников небанковского финансового рынка в мае уменьшилось с 1045 года (по состоянию на 30 апреля 2024 года) до 1014 года (по состоянию на 31 мая 2024 года). Количество банков осталось неизменным и составило 63.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Как отмечают в регуляторе, в мае из реестров исключены 26 финансовых компаний, один рисковый страховщик и два ломбарда принудительно, по инициативе заявителя исключена одна коллекторская компания и два кредитных союза. Одновременно одна коллекторская компания включена в реестр.

Также в течение мая восемь финансовых компаний, один страховщик и ломбард аннулировали все лицензии принудительно, еще 18 финансовых компаний, один ломбард и два кредитных союза – добровольно (на основании поданных ими заявлений).

12 финансовым компаниям Национальный банк согласовал сужение объема лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг.

По данным НБУ, по состоянию на 31 мая на рынке небанковских финансовых услуг работали:

555 финансовых компаний (в апреле было 581),

83 страховщика non-life (было 84),

12 life-страховщиков (количество не изменилось),

один страховщик со специальным статусом,

119 ломбардов (было 121),

125 кредитных союзов (было 127),

5 лизингодателей (количество не изменилось),

40 страховых брокеров (количество не изменилось),

74 коллекторские компании (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке признаны 18 банковских групп (количество не изменилось) и 27 небанковских финансовых групп (предыдущее количество 22).

В настоящее время на платежном рынке действует 18 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

В то же время, как сообщают в НБУ, рынок поставщиков финансовых платежных услуг не изменился. В частности, на рынке работают 20 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк – эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи (количество не изменилась).

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 42 коммерческих агента (было 41) и 36 технологических операторов платежных услуг (количество не изменилось).

В мае в НБУ поступило 464 запроса от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия. Количество запросов по финансовым компаниям, ломбардам и лизингодателям составило 262, страховщиков – 135, кредитных союзов и коллекторских компаний – 28, банков – 38, операторов платежных услуг – 1.

Заметим, в апреле количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 1045 (с 1056 – в марте), количество банков осталось неизменным и составило 63 участника.

Напомним, на днях НБУ аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании трем небанковским финансовым учреждениям – ООО "ФК "Финар", ООО "ФК "Финевровектор", ООО "ФК "Ампир Капитал".