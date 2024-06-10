Ринок небанківських фінансових послуг залишили 32 компанії

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у травні зменшилася з 1045 (станом на 30 квітня 2024 року) до 1014 (станом на 31 травня 2024 року). Кількість банків залишилася незмінною і становила 63.

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Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Як зауважують у регуляторі, у травні із реєстрів виключено 26 фінансових компаній, одного ризикового страховика та два ломбарди примусово, за ініціативою заявника виключено одну колекторську компанію та дві кредитні спілки. Водночас одну колекторську компанію включено до реєстру.

Також протягом травня вісьмом фінансовим компаніям, одному страховику та ломбарду анульовано всі ліцензії примусово, ще 18 фінансовим компаніям, одному ломбарду та двом кредитним спілкам – добровільно (на підставі поданих ними заяв).

12 фінансовим компаніям Національний банк погодив звуження обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

За даними НБУ, станом на 31 травня на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

555 фінансових компаній (у квітні було 581),

83 страховики non-life (було 84),

12 life-страховиків (кількість не змінилася),

один страховик зі спеціальним статусом,

119 ломбардів (було 121),

125 кредитних спілок (було 127),

5 лізингодавців (кількість не змінилася),

40 страхових брокерів (кількість не змінилася),

74 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 18 банківських груп (кількість не змінилася) та 27 небанківських фінансових груп (попередня кількість 22).

Наразі на платіжному ринку діє 18 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Водночас, як повідомляють в НБУ, ринок надавачів фінансових платіжних послуг не змінився. Зокрема на ринку працюють 20 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк ‒ емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 42 комерційних агенти (було 41) та 36 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).

У травні до НБУ надійшло 464 запити від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів щодо фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 262, страховиків – 135, кредитних спілок і колекторських компаній – 28, банків – 38, операторів платіжних послуг – 1.

Зауважимо, у квітні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 1045 (з 1056 – у березні), кількість банків залишилася незмінною і становила 63 учасники.

Нагадаємо, днями НБУ анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії трьом небанківським фінансовим установам - ТОВ "ФК "Фінар", ТОВ "ФК "Фінєвровектор", ТОВ "ФК "Ампір Капітал".