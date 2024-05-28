Нацбанк анулював ліцензії та виключив з реєстру три небанківські фінустанови

Національний банк України на підставі власних заяв анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії трьом небанківським фінансовим установам.

Про це повідомили в пресслужбі банку.

Зазначається, що йдеться про такі компанії:

ТОВ "ФК "Фінар" (ЄДРПОУ 38921903) анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

ТОВ "ФК "Фінєвровектор" (ЄДРПОУ 41675267) анульовано ліцензію з правом надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та фінансовий лізинг;

ТОВ "ФК "Ампір Капітал" (ЄДРПОУ 41030047) анульовано ліцензію з правом надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та фінансовий лізинг.

Також ці компанії виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензій на діяльність фінансової компанії.

Крім того, згідно з повідомленням пресслужби, на підставі власних заяв чотирьом компаніям надано погодження зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії, а саме:

ТОВ "Гармонія Фінанс" (ЄДРПОУ 43520773) – виключено з ліцензії таку фінансову послугу, як фінансовий лізинг. Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії товариство матиме право надавати такі фінансові послуги: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

ТОВ "ФК "А Фінанс" (ЄДРПОУ 41919171) – виключено з ліцензії таку фінансову послугу, як факторинг (матиме право надавати таку фінансову послугу, як надання коштів та банківських металів у кредит);

ТОВ "ФК Магнат" (ЄДРПОУ 39307260) – виключено з ліцензії такі фінансові послуги, як факторинг, фінансовий лізинг (матиме право надавати фінансові послуги з надання коштів та банківських металів у кредит);

ТОВ "ФК "Фінанс Юніон С" (ЄДРПОУ 42433596) – виключено з ліцензії такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг (матиме право надавати такі фінансові послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг).

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 24 травня 2024 року.

Нагадаємо, в кінці квітня Національний банк ухвалив рішення анулювати страховику "Гамайун" усі ліцензії та звернутися до суду із заявою про відкриття ліквідаційної процедури. А в середині травня НБУ анулював всі ліцензії страховику і призначив тимчасову адміністрацію в СК "Саламандра".

Крім того, у травні Нацбанк анулював декільком небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг – йшлося про такі компанії як ПТ ЛОМБАРД "Меркурій Плюс", ТОВ "Факторинг Фінанс", ТОВ "ФК "Кавертон", ТОВ "ФК "Профіт Лайн".

Також Національний банк України вирішив анулювати ліцензії та звернутися до суду із заявою про відкриття ліквідаційної процедури ТДВ "Страхова компанія "Прем’єр Гарант Профі".

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