У грудні 53 фінустанови залишили ринок небанківських фінансових послуг

У грудні ринок небанківських фінансових послуг в Україні поповнили дві нові компанії, а 53 залишили його. На кінець місяця кількість учасників скоротилася з 1171 до 1120, при цьому кількість банків залишилася незмінною - 63.

Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України.

Учасники, які залишили ринок, включають дві фінансові компанії, одного страховика, три кредитні спілки та дві лізингові компанії добровільно. Крім того, 14 фінансових компаній, п'ять страховиків, два ломбарди, один лізингодавець та 23 страхових брокера були виключені примусово.

Повідомляється, що до реєстру додано одну лізингову компанію та одного страхового брокера. У грудні 7 фінансовим компаніям, одному страховику, трьом кредитним спілкам та чотирьом лізинговим компаніям були анульовані всі ліцензії добровільно, а 29 фінансовим компаніям, двом страховикам, 19 ломбардам та двом лізинговим компаніям - примусово.

"Крім того, у грудні до Національного банку надійшло 427 запитів від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів щодо фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців становила 207, щодо банків – 52, кредитних спілок та колекторів – 15, страховиків – 151, платіжних установ – 2", - йдеться в повідомленні.

Загалом, згідно з даними НБУ, на кінець грудня на ринку працювали 559 фінансових компаній, 89 страховиків non-life, 12 life-страховиків, один страховик зі спеціальним статусом, 146 ломбардів, 133 кредитні спілки, 76 лізингових компаній, 33 страхових брокера, 71 колекторська компанія.

Додамо, у грудні 2023 року Нацбанк застосував до п’яти банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Крім цього, 15 грудня НБУ анулював ліцензії страхових компаній та інших небанківських фінансових установ, які пов’язані з російським олігархом Михайлом Фрідманом та колишнім президентом "Мотор-Січі" В'ячеславом Богуслаєвим.