В декабре 53 финучреждения покинули рынок небанковских финансовых услуг

В декабре рынок небанковских финансовых услуг в Украине пополнили две новые компании, а 53 покинули его. К концу месяца количество участников сократилось с 1171 до 1120, при этом количество банков осталось неизменным - 63.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Участники, покинувшие рынок, включают две финансовые компании, одного страховщика, три кредитных союза и две лизинговые компании добровольно. Кроме того, 14 финансовых компаний, пять страховщиков, два ломбарда, один лизингодатель и 23 страховых брокера были исключены принудительно.

Сообщается, что в реестр добавлена одна лизинговая компания и один страховой брокер. В декабре 7 финансовым компаниям, одному страховщику, трем кредитным союзам и четырем лизинговым компаниям были аннулированы все лицензии добровольно, а 29 финансовым компаниям, двум страховщикам, 19 ломбардам и двум лизинговым компаниям принудительно.

Кроме того, в декабре в Национальный банк поступило 427 запросов от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия. учреждений – 2", - говорится в сообщении.

В общей сложности, согласно данным НБУ, на конец декабря на рынке работали 559 финансовых компаний, 89 страховщиков non-life, 12 life-страховщиков, один страховщик со специальным статусом, 146 ломбардов, 133 кредитных союза, 76 лизинговых компаний, 33 страховых брокера, 71 коллекторская компания.

В декабре 2023 года Нацбанк применил к пяти банкам и восемнадцати небанковских финансовых учреждений меры влияния за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства. Кроме этого, 15 декабря НБУ аннулировал лицензии страховых компаний и других небанковских финансовых учреждений, связанных с российским олигархом Михаилом Фридманом и бывшим президентом "Мотор-Сичи" Вячеславом Богуслаевым.