В НБУ назвали самые прибыльные и убыточные банки

Большинство банков в Украине имеют достаточный капитал, а банковская система в целом демонстрирует высокий запас прочности.

Об этом свидетельствуют результаты оценки устойчивости в разрезе банковских учреждений, обнародованные Национальным банком.

Отмечается, что повышенные необходимые уровни капитала по результатам оценки устойчивости установлены только для пяти банков, два из которых в декабре имели норматив достаточности сверх необходимого уровня.

НБУ начал оценку устойчивости банков и банковской системы в условиях военного времени в апреле 2023 года после почти двухлетнего перерыва, вызванного полномасштабной войной.

В рамках этого процесса проведена оценка качества активов (AQR) и показателей деятельности и капитала на трехлетнем горизонте для 20 крупнейших банков с долей более 90% в чистых активах сектора.

Результаты оценки свидетельствуют, что банки в целом адекватно оценивают кредитный риск. чем 0,5%. Все эти корректировки не оказали значительного негативного влияния на капитал банков", – подчеркнули в регуляторе.

Как сообщают в НБУ, главной причиной возникновения потребности в капитале для пяти банков стала их значительно ниже средней для сектора операционной эффективности.

"Почти все эти банки имели низкую процентную маржу и высокое соотношение операционных расходов и доходов в отчетном периоде (с 1 апреля 2022 по 1 апреля 2023 года)", - подчеркивают в регуляторе.

Кроме того, банки, для которых установлены повышенные необходимые уровни нормативов достаточности капитала, в ближайшее время должны представить Национальному банку программы реструктуризации или капитализации. Ключевыми мерами в этих программах ожидается реструктуризация балансов и улучшение операционной эффективности.

Два из пяти банков, уже в декабре имели норматив достаточности сверх необходимого уровня, должны по меньшей мере удерживать капитал на установленном для них целевом уровне. Остальные должны обеспечить уровень достаточности капитала в два этапа:

до конца сентября 2024 - определен с учетом предельного уровня 0%;

до конца марта 2026 – определен с учетом предельных значений на нормативном уровне.

По данным НБУ, наибольшую прибыль за 11 месяцев 2023 года получили ПриватБанк (54,46 млрд грн), Ощадбанк (11,56 млрд грн), Райффайзен банк (7,4 млрд грн), УкрСиббанк (6,86 млрд грн), ПУМБ (6,69 млрд грн), ОТП банк (5,44 млрд грн), Ситибанк (5,37 млрд грн), Смысл банк (5,25 млрд грн), Укрэксимбанк (4,9 млрд грн) и Универсалбанк (4, 95 млрд грн).

К убыточным банков вошли Правэкс банк (-17 млн грн), Мотор банк (-45,7 млн грн), Окси банк (-22,39 млн грн) и Альпари банк (-4,69 млн грн).

"Банковская система сохраняет устойчивость даже в условиях военного времени, в том числе благодаря регулярной оценке устойчивости, которую мы проводим с 2018 года. Результаты текущей оценки подтвердили наши ожидания, поэтому двигаемся дальше к внедрению европейских требований к капиталу и ослаблению ограничений на его распределение" – отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Напомним, 122,7 млрд грн заработали украинские банки за 10 месяцев 2023 года. Это уже более чем вдвое больше соответствующего периода 2021 года, когда прибыль составила 58,35 млрд грн. Только 4 банка в Украине получили убытки в размере 99 млн. грн.

Заставят поделиться: налоги для банков возрастут

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнительном временном налогообложении банков .

Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект №9656-д во втором чтении и 21 ноября.

Документ устанавливает, что для банков ставка налога на прибыль предприятий за 2023 год отчетный год будет составлять 50%. Отдельно прописано, что начисление и уплата налога за предыдущие кварталы этого года по ранее действовавшей ставке не будет считаться нарушением правил начисления.

Как отмечал глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев, благодаря закону в бюджет 2024 года будет привлечено дополнительно 24 млрд гривен.

По его словам, из-за войны банковская сфера стала сверхприбыльной и такая тенденция будет наблюдаться еще включительно до 2025 года. Это связано с тем, что коммерческие банки вкладывают свои средства в государственные ценные бумаги, известные как депозитные сертификаты НБУ. Они абсолютно безрисковы и приносят значительное вознаграждение. В 2022 году учетная ставка по ним достигала 25% годовых.