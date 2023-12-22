Банки активизировали кредитование бизнеса и населения: проблемы имеют только 5 финучреждений, - НБУ

Украинские банки продолжают бесперебойно работать, наращивают кредитование бизнеса и населения и готовы и дальше поддерживать восстановление экономики.

Об этом говорится в декабрьском отчете о финансовой стабильности от НБУ.

Макроэкономические условия

Как подчеркнули в НБУ, прирост ВВП значительно превысил ожидания, а инфляция стремительно замедлилась. Учетная ставка с середины года снижалась, однако с учетом улучшения инфляционных ожиданий, ее текущий уровень гарантирует достаточную привлекательность гривневых сбережений.

Благодаря обеспечению необходимых макрофинансовых предпосылок и тщательной подготовке переход к режиму управляемой гибкости обменного курса прошел успешно, риски этого шага для стабильности валютного рынка и финансового сектора не реализовались.

"Полномасштабная война остается ключевым системным риском для финансового сектора. Риски неритмичности поступлений и недостаточности объемов международной помощи – основная угроза для макростабильности. Однако шансы на успешное согласование пакетов помощи партнерами высоки", - подчеркнули в НБУ.

По прогнозам регулятора, базовый сценарий на 2024 год предполагает продолжение экономического роста, однознаковую инфляцию, контролируемость валютного рынка и сохранение привлекательности гривневых активов. Поэтому в следующем году сохранятся макроэкономические предпосылки для стабильной работы финансового сектора.

Кредитование бизнеса и населения

По данным НБУ, объемы кредитов бизнеса в гривне растут шесть месяцев подряд. Улучшение финансового состояния компаний и оживление бизнес-активности увеличило спрос и предложение кредитов.

"Гривневое корпоративное кредитование и в дальнейшем подпитывается прежде всего государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%". Она требует существенного пересмотра для восстановления направления в поддержку малых и средних предприятий и эффективного использования бюджетных средств. Субсидированное кредитование постепенно исчезнет для возобновившихся бизнесов. после кризиса. В то же время, сейчас спрос есть не только на льготное кредитование – наращивают портфели и банки, которые не участвуют в государственных программах", - отметили в НБУ.

Кроме того, растут также розничные необеспеченные потребительские и ипотечные ссуды. В необеспеченном потребительском кредитовании доминируют два банка, поэтому концентрация сегмента растет. Ипотечное кредитование осуществляется почти исключительно госбанками по государственной программе "еселя".

Пик кредитных потерь от войны пройден. Это подтвердили результаты оценки устойчивости, проведенной Национальным банком. причиной дефолта стали утрата рынков сбыта или падение внутреннего спроса", - подчеркнули в НБУ.

Как отмечают в финрегуляторе, повышенный уровень кредитных рисков сохраняется для предприятий ряда медленно восстанавливаемых отраслей. Также в этом году заметные финансовые трудности испытывают отдельные агропроизводители из-за низких внутренних цен на их продукцию.

"После длительной паузы банки возобновили гривневое кредитование бизнеса. Гривневое кредитование населения возобновилось несколько раньше. Хотя надо сказать, что спрос на кредиты все еще остается подавленным по сравнению с довоенным уровнем. И в первую очередь это объясняется существенным снижением потребительского спроса", - прокомментировала заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

НБУ обнаружил проблемы в пяти банках

В отчете НБУ говорится, что банки в этом году почти не имели затрат на формирование резервов. Утраты от дефолтов компенсировались расформированием резервов благодаря улучшению макроэкономических ожиданий.

"В дальнейшем уровень потерь от кредитного риска во всех сегментах нормализуется. Однако банки и дальше будут покрывать кредитные убытки текущими операционными доходами", - прогнозируют в регуляторе.

Там прибавляют, что значительное снижение учетной ставки НБУ изменило доходность основных групп процентных активов банков. Доля доходов от депозитных сертификатов сокращается, в то же время растет вес поступлений от кредитования.

"Хотя ставки по бизнес займам несколько снизились, портфель таких кредитов рос. Вероятно, пиковое значение процентной маржи для банков уже позади, однако ее сокращение не является значительным риском для банков", - подчеркнули в НБУ.

Также отмечается, что весомое влияние на прибыльность банков будет иметь бессрочное повышение ставки налога до 25% с 2024 года. Этот фактор снизит рентабельность банковского бизнеса и быстроту пополнения банками капитала.

"Высокая доходность банков обусловила рост показателей достаточности капитала. В настоящее время запас капитала достаточен для покрытия рисков и выполнения новых запланированных требований. Самые важные из них - полное покрытие капиталом операционного и рыночного рисков, новая структура регулятивного капитала и требования к его достаточности", - отмечают в регуляторе.

Нынешняя оценка устойчивости подтвердила высокий запас прочности банковского сектора. Только для пяти банков были установлены повышенные необходимые уровни нормативов достаточности капитала.

"Два из этих пяти банков на сегодняшний день, по сути, эти требования выполнили, а остальным 3 банкам нужно будет сформировать планы докапитализации, с которыми они будут работать в течение следующих лет", - отметила Рожкова.

Напомним, 122,7 млрд грн заработали украинские банки за 10 месяцев 2023 года. Это уже более чем вдвое больше соответствующего периода 2021 года, когда прибыль составила 58,35 млрд грн. Только 4 банка в Украине получили убытки в размере 99 млн. грн.