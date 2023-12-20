Несмотря на блокировку границ в ноябре, ВВП вырос на 4% - Минэкономики

По предварительным оценкам Министерства экономики Украины, рост ВВП в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года составляет около 4% (±2%). Таким образом, украинская экономика продолжает расти даже несмотря на то, что в ноябре польские перевозчики устраивали акции протеста и блокировали наземные пункты пропуска грузовиков.

Об этом стало известно из пресс-релиза Минэкономики.

В итоге за январь-ноябрь 2023 г. рост экономики оценивается на уровне 5,5% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

"В ноябре 2023 года почти месячная блокировка польскими автоперевозчиками польско-украинской границы была основным негативным фактором для производителей-экспортеров и производителей, зависимых от импортного сырья при доставке продукции автомобильным транспортом. В то же время, работа Украинского морского коридора позволила частично компенсировать потери в экономике в результате блокады польско-украинской границы. В первую очередь, этим воспользовались производители аграрной и металлургической продукции, предприятия по добыче металлических руд и железнодорожные перевозчики. По нашим оценкам, положительные факторы в ноябре несколько перевесили баланс влияния на ВВП и в итоге по предварительным оперативным оценкам Минэкономики наблюдался рост ВВП на уровне 4%", – рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Кроме того, в ноябре снизился темп роста потребительских цен до 0,5% по данным Госстата (после 0,8% в октябре 2023 года). В целом годовые темпы инфляции и дальше замедлялись – с 5,3% в предыдущем месяце до 5,1% в ноябре. Это даже меньше, чем в некоторых странах Евросоюза. Так, по данным Евростата, в ноябре потребительская инфляция в годовом исчислении в Чехии – 8%, Венгрии – 7,7%, Исландии – 7,4%, Словакии/Румынии – 6,9%, Польше – 6,3%, Хорватии /Болгарии – 5,5%.

По словам главы Минэкономики, сейчас умеренная динамика роста потребительских цен сопоставима с уровнем инфляции в европейских странах, чьи экономики не испытывают шоки войны. Это дополнительное доказательство целостности и стабильности функционирования российской экономики. Текущий инфляционный тренд и формирующие его факторы свидетельствуют об оправданности ожиданий относительно низкой инфляции.

Напомним, из-за акций протеста польских перевозчиков, которые заблокировали работу пунктов пропуска на границе с Польшей, Украина потеряла более 1 млрд евро. По словам вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков Владимира Балина, день простоя для украинского грузовика на границе стоит около 300-350 евро в зависимости от компании. Поэтому автоперевозчики ищут возможности для минимизации своих убытков и, в частности, перенаправляют автомобили через границу с другими странами.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года Нацбанк ожидает роста потребительских цен примерно на 5%. В 2024 году есть возможность роста темпов инфляции.

Также предполагается, что в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%. Этому будет способствовать не только адаптивность украинского бизнеса, но и сохранение бюджетной поддержки. В 2025 году, при условии уменьшения рисков безопасности, которое является основным предположением прогноза НБУ, ожидается рост ВВП до 6%.

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