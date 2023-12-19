Сколько денег потеряла экономика Украины из-за блокирования границы с Польшей

Украина потеряла более 1 млрд евро из-за забастовок польских перевозчиков, которые заблокировали работу пунктов пропуска на границе с Польшей.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин, пишет "Укринформ".

"Если говорить глобально, то экономика Украины потеряла более миллиарда евро. Еще больше потеряла польская экономика. Я думаю, что сегодня с такими рисками мы теряем стратегическое партнерство, потому что сегодня наши экспортеры не могут заключить соглашение со своими клиентами, в частности, в Европейском Союзе. И те, в свою очередь, из-за сложностей логистики ищут аналогичные товары в других государствах, в том числе и в Польше", – объяснил Владимир Балин.

По его словам, день простоя для украинского грузовика на границе стоит около 300-350 евро в зависимости от компании. Поэтому автоперевозчики ищут возможности для минимизации своих убытков и, в частности, перенаправляют автомобили через границу с другими странами.

"В Словакии власти категорически относились к забастовкам и разблокировали границу, больше всего они там стояли четыре дня. Венгрия вообще запретила перекрывать дорогу, если бастовать, то у дороги и не мешать движению транспорта. Румыния не требует возврата разрешений, активно сотрудничает с Украиной относительно перспектив развития пунктов пропуска, в том числе через молдавскую территорию. А мы готовы возить товары в обход Польши, я не вижу сегодня другого варианта. Потому что поезд это альтернатива, но это 20, 30, 40 машин в сутки, и это не решит вопрос", – отметил Балин.

Заметим, 18 декабря после 15:00, польские перевозчики снова начали акцию протеста на подъездных путях к пункту пропуска "Дорогуск - Ягодин".

11 декабря стало известно, что украинской стороне удалось достичь частичного согласия с польскими перевозчиками и разблокировать пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск". Как объяснял заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, это произошло после сбора данных о нарушении условий протеста со стороны полиции и протестующих. Речь шла о непропуске гуманитарной помощи и опасных грузов.

Забастовка польских перевозчиков

Польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" с ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения требования протестующих польских перевозчиков о возвращении от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок.

В Европейской комиссии поддерживают сохранение Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС. В то же время там подчеркнули, что условия, в которых водители оказались из-за блокады, драматические. От этой ситуации обе стороны получают ущерб.

Если польские власти не решят вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.