Забастовка польских перевозчиков: евродепутаты призывают власти Польши и ЕС разблокировать границу с Украиной

Европейские депутаты призвали президента Польши Анджея Дуду и руководителей институтов ЕС принять меры по прекращению блокирования польскими перевозчиками границы с Украиной.

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Об этом сообщил литовский евродепутат Андрюс Кубилюс.

"Депутаты Европейского парламента призывают президента Дуду и лидеров институтов ЕС принять меры, чтобы прекратить продолжающуюся блокаду польских перевозчиков пограничных переходов на границе с Украиной", - отметил он.

По его словам, на карту поставлена солидарность ЕС с Украиной, ведущей войну, защищая европейские ценности.

Кубилюс также обнародовал текст обращения к руководству Польши и ЕС.

В нем отмечается, что блокирование границы ослабляет способность Украины защищаться от российской агрессии, поскольку необходимо военное оборудование и товары перевозятся через Польшу.

Также блокируется доставка гуманитарных грузов от европейских организаций и волонтеров.

Европейские политики сравнили ситуацию на границе между Польшей и Украиной с блокадой, организованной страной-агрессором России, перекрыв свободный доступ к украинским портам на Черном море.

«Неспособность польского правительства принять меры, чтобы положить конец этому, фактически позорит людей во всем ЕС, включая Польшу», – подчеркивают авторы обращения.

Они называют ситуацию «неприемлемой» и такой, что служит интересам Кремля и серьезно вредит репутации не только Польши, но и всего Европейского Союза.

«Мы не можем молча стоять в стороне, когда важнейшая европейская добродетель – солидарность, солидарность с Украиной – под угрозой», – подчеркивают евродепутаты.

Они заявляют, что решение об упрощении доступа украинских грузовиков к ЕС было принято на уровне блока, поэтому действия по решению проблемы также должны приниматься на уровне ЕС.

Напомним, в Европейской комиссии поддерживают сохранение Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС. В то же время там подчеркнули, что условия, в которых водители оказались из-за блокады, драматические. От этой ситуации обе стороны получают ущерб.

Ранее в Мининфраструктуре Украины заявили, что будут обсуждать разблокировку границы с Польшей уже с новым правительством соседней страны. Хотя на парламентских выборах в Польше победила провластная партия "Право и справедливость", ей не хватит голосов для формирования коалиции. Поэтому возможность создать новое правительство имеют оппозиционные политсилы, которые уже подписали коалиционное соглашение. Реальная смена правительства в Польше ожидается в середине декабря. Новым главой правительства станет Дональд Туск.

Забастовка польских перевозчиков

Польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" с ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения требования протестующих с 6 ноября польских перевозчиков о возвращении от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок.

Если польские власти не решат вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.