Украинские транспортники придумали, как обойти блокаду польской границы (ВИДЕО)

Украинские автоперевозчики и железнодорожники тестируют возможность обхода блокады украино-польской границы с помощью железнодорожного транспорта. Пока экспериментально запустили только одно такое влечение, но при положительном результате украинские автоперевозчики получат "лазейку" для обхода блокады.

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6 декабря в соцсетях появилось видео, на котором грузовики перевозят железнодорожным транспортом. Комментаторы пишут, что видео было снято во Львовской области и таким образом автоперевозчики обходят блокаду украино-польской границы польскими перевозчиками.

В пресс-службе Укрзализныци пообещали вскоре предоставить информацию по этому видео. Вместе с тем источник в компании рассказал Delo.ua, что компания пытается в рамках эксперимента перевезти через польскую границу контейнерный поезд с грузовиками.

В то же время собеседник отметил, что поезд находится на польской границе, а "Укрзализныця" пытается согласовать условия такого маршрута с польскими железнодорожниками и таможней. Если это удастся сделать, этот маршрут позволит автоперевозчикам обходить блокаду. Однако пропускная возможность такого маршрута будет небольшая, поскольку у украинских железнодорожников ограничено количество тележек для перевозки контейнеров.

В то же время в комментарии Delo.ua основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин рассказал, что такой способ перевозки грузов достаточно дорог и подходит далеко не для всех грузов, которые сейчас перевозятся автомобильным транспортом.

Польские перевозчики уже месяц блокируют КПП на границе

6 ноября начали забастовку, заблокировав контрольно-пропускные пункты на украинско-польской границе. Протестующие требуют отменить транспортный безвиз для Украины и вернуть действовавшую ранее разрешительную систему.

Хотя забастовщики и обещали беспрепятственно пропускать через границу гуманитарные грузы и горючее, через границы благотворительные и неправительственные организации, оказывающие Украине военную помощь, столкнулись с задержками критически важных поставок беспилотников, электроники и пикапов на несколько недель.

Периодически к забастовке польских перевозчиков присоединяются их словацкие коллеги, также требующие отменить "транспортный безвоз" для Украины. В то же время другие страны Евросоюза не удовлетворены таким положением вещей и тем, что польские власти до сих пор не смогли урегулировать ситуацию.

Если польские власти не решят вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.

Также в Европейской комиссии поддерживают сохранность Соглашение о либерализации перевозок между Украиной и ЕС, которое является основным "камнем преткновения" для поляков и которое они требуют отменить. В то же время там подчеркнули, что условия, в которых водители оказались из-за блокады, драматичны и от этой ситуации обе стороны получают ущерб.