Українські транспортники придумали як обійти блокаду польського кордону(ВІДЕО)

Українські автоперевізники та залізничники тестують можливість обходу блокади українсько-польського кордону за допомогою залізничного транспорту. Поки що експериментально запустили лише один такий потяг, але за умов позитивного результату українські автоперевізники отримають "лазівку" для обходу блокади.

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6 грудня в соцмережах з'явилось відео на якому вантажівки перевозять залізничним транспортом. Коментатори пишуть, що відео було знято у Львівській області й таким чином автоперевізники обходять блокаду українсько-польського кордону польскими перевізниками.

В прес-службі Укрзалізниці пообіцяли невдовзі надати інформацію щодо цього відео. Разом з тим джерело в компанії розповіло Delo.ua, що компанія наразі намагається в рамках експерименту перевезти через польський кордон контейнерний потяг з вантажівками.

Водночас співрозмовник зазначив, що наразі потяг знаходиться на польскому кордоні, а "Укрзалізниця" намагається узгодити умови такого маршруту з польськими залізничниками та митницею. Якщо це вдасться зробити, цей маршрут дасть можливість автоперевізникам обходити блокаду. Проте пропускна можливість такого маршруту буде невеликою, оскільки в українських залізничників обмежена кількість візків для перевезення контейнерів.

Водночас в коментарі Delo.ua засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін розповів, що такий спосіб перевезення вантажів є досить дорогим та підходить далеко не для всіх вантажів, котрі зараз перевозяться автомобільним транспортом.

Польські перевізники вже місяць блокують КПП на кордоні

6 листопада розпочали страйк, заблокувавши контрольно-пропускні пункти на українсько-польському кордоні. Протестуючі вимагають скасувати транспортний безвіз для України та повернути дозвільну систему яка діяла раніше.

Хоча страйкарі й обіцяли безперешкодно пропускати через кордон гуманітарні вантажі та пальне, через на кордоні благодійні та неурядові організації, що надають Україні військову допомогу, зіткнулися із затримками критично важливих поставок безпілотників, електроніки та пікапів на кілька тижнів.

Періодично до страйку польских перевізників долучаються їх словацькі колеги, котрі також вимагають скасувати "транспортний безвіз" для України. Водночас інші країни Євросоюзу не вдоволені таким станом речей і тим, що польська влада досі не змогла врегулювати ситуацію.

Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.

Також у Європейській комісії підтримують збереження Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС, яка є основним "каменем спотикання" для поляків і яку вони вимагають відмінити. Водночас там наголосили, що умови, в яких водії опинилися через блокаду, є драматичними і від цієї ситуації обидві сторони отримують збитки.