Протести польських перевізників: Єврокомісія наполягає на збереженні "транспортного безвізу" з Україною

У Європейській комісії підтримують збереження Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС. Водночас там наголосили, що умови, в яких водії опинилися через блокаду, є драматичними. Від цієї ситуації обидві сторони отримують збитки.

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Про це аявила єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян , повідомляє "Радіо Свобода".

"Пінг-понг між Україною та Єврокомісією – це несправедливо. Тим часом люди страждають, а наш зовнішній кордон ЄС стає заручником. Отже, ідея повернення до дозволів є неприйнятною, оскільки саме з цією метою ми відмовилися від них", – підкреслила Велян.

Вона наголосила, що Угоду між ЄС та Україною, дію якої подовжено до червня 2024-го, вона буде відстоювати, попри вимоги польських протестувальників.

"Я твердо вирішила захищати цю угоду, продовжувати пояснювати її переваги як для європейського ринку, так і для України та Молдови. Сподіваюся, що органи влади в державах-членах і на передовій лінії серйозно сприймуть свою відповідальність", – зауважила Велян.

Водночас єврокомісар підтримала засідання спільного комітету, ініційоване Польщею, в межах якого можна обговорити проблеми, пов’язані з дією Угоди, але ці дискусії, на її думку, будуть доречними "після вирішення критичної ситуації на кордоні"

Велян також розкритикувала польську владу у затягуванні вирішення проблеми на кордоні з Україною.

"Вважаю неприйнятним, щоб уряд умивав руки в Польщі, кажучи, що це щось між місцевою владою та Єврокомісією врешті-решт та Україною. Ми як центральна влада не маємо до цього відношення – у нас зв’язані руки. Я не вважаю, що це прийнятне пояснення. З іншого боку, я беру до уваги той факт, що в Польщі відбулися вибори, вона зараз – у процесі формування нової більшості, і я з нетерпінням чекаю на співпрацю з наступним урядом, щоб якомога швидше вирішити проблему", – резюмувала єврокомісар.

Раніше в Мінінфраструктури України заявили, що обговорюватимуть розблокування кордону з Польщею вже з новим урядом сусідньої країни. Хоч на парламентських виборах у Польщі перемогла провладна партія "Право і справедливість", їй не вистачить голосів для формування коаліції. Тому можливість утворити новий уряд мають опозиційні політсили, які вже підписали коаліційну угоду. Реальна зміна уряду в Польщі очікується в середині грудня. Новим очільником уряду станеДональд Туск.

Страйк польських перевізників

Польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.

Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання вимоги польських перевізників, які протестують з 6 листопада, щодо повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень.

Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.