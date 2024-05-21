Міноборони придбало дрони для ЗСУ на понад 1 млрд грн

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони уклала нові контракти на закупівлю 4200 безпілотників DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

4200 безпілотників DJI Mavic 3E

Зазначається, що було законтрактовано 4200 БПаК DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією.

За результатами аукціонів на Prozorro, середня ціна на один дрон склала:

DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм – 126,3 тис. грн

DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм – 194,2 тис. грн

Відтак, враховуючи попередні контракти, Міноборони законтрактувало 8200 комплектів дронів (7200 DJI Mavic 3E та 1000 DJI Mavic 3T). Загальна сума укладених контрактів складає 1,1 млрд грн.

"Лише на цих закупівлях нам вдалося заощадити понад 65 млн грн від очікуваної вартості. І це за умов, що ми працюємо за принципом післяплати, щоб максимально убезпечити постачання. Для нас це можливість закупити для військових ще більше дронів, які мають критично важливе значення на фронті", – наголосила директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.

Крім того, станом на 20 травня уже пройшли успішні аукціони Агенції оборонних закупівель на додаткові 4000 БПаК DJI Mavic 3E та 1500 DJI Mavic 3T, де очікується підписання контрактів.

5 млрд грн на закупівлю ударних дронів для ЗСУ

Нагадаємо, Уряд виділив із резервного фонду державного бюджету додаткові 5 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ.

Загалом Міністерство оборони України анонсувало масштабну закупівлю через "Агенцію оборонних закупівель" 20 000 безпілотних авіаційних комплексів за допомогою системи Prozorro. Загальний бюджет складе майже 3 мільярди гривень, а дрони повинні бути поставлені до 31 травня 2024 року.

Завдяки високому рівню конкуренції на закупівлях дронів через електронний каталог Prozorro Market вдалося заощадити 65 млн грн.

Мова йде про безпілотники FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom тощо. Дрони в Prozorro Market найчастіше купують об’єднані територіальні громади та передають військовим частинам.