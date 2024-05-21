Минобороны приобрело дроны для ВСУ более чем на 1 млрд грн

Госпредприятие "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны заключило новые контракты на закупку 4200 беспилотников DJI Mavic 3E с дополнительной комплектацией.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

4200 беспилотников DJI Mavic 3E

Отмечается, что законтрактовано 4200 БПаК DJI Mavic 3E с дополнительной комплектацией.

За результатами аукционов на Prozorro, средняя цена на один дрон составила:

DJI Mavic 3E с тремя дополнительными аккумуляторами и зарядным устройством – 126,3 тыс. грн.

DJI Mavic 3T с тремя дополнительными аккумуляторами и зарядным устройством – 194,2 тыс. грн.

Следовательно, учитывая предыдущие контракты, Минобороны законтрактовало 8200 комплектов дронов (7200 DJI Mavic 3E и 1000 DJI Mavic 3T). Общая сумма заключенных контрактов составляет 1,1 млрд. грн.

"Только на этих закупках нам удалось сэкономить более 65 млн грн от ожидаемой стоимости. И это при условии, что мы работаем по принципу наложенного платежа, чтобы максимально обезопасить поставки. Для нас это возможность закупить для военных еще больше дронов, которые имеют критически важное значение на фронте", - подчеркнула директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.

Кроме того, на 20 мая уже прошли успешные аукционы Агентства оборонных закупок на дополнительные 4000 БПаК DJI Mavic 3E и 1500 DJI Mavic 3T, где ожидается подписание контрактов.

5 млрд грн на закупку ударных дронов для ВСУ

Напомним, Правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета дополнительные 5 млрд грн на закупку дронов для ВСУ.

В целом Министерство обороны Украины анонсировало масштабную закупку через Агентство оборонных закупок 20 000 беспилотных авиационных комплексов с помощью системы Prozorro. Общий бюджет составит около 3 миллиардов гривен, а дроны должны быть поставлены до 31 мая 2024 года.

Благодаря высокому уровню конкуренции на закупках дронов через электронный каталог Prozorro Market удалось сэкономить 65 млн. грн.

Речь идет о беспилотниках FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom и т.д. Дроны в Prozorro Market чаще всего покупают объединенные территориальные общины и передают воинским частям.