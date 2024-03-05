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Минобороны впервые закупит 20 тыс дронов через Prozorro
Министерство обороны Украины анонсировало масштабную закупку через "Агентство оборонных закупок" 20 000 беспилотных авиационных комплексов (БпАК) с помощью системы Prozorro. Общий бюджет составит около 3 миллиардов гривен, а дроны должны быть поставлены до 31 мая 2024 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
В рамках этого тендера планируется приобрести 15 000 единиц БпАК типа DJI Mavic 3E на сумму 2 000 550 000 гривен и 5000 единиц DJI Mavic 3 Thermal за 989 081 667 гривен.
Согласно сообщению, закупка товаров будет осуществлена через рамочную сделку, которая обеспечит конкурентное приобретение нужных товаров без публичного разоблачения конфиденциальной информации.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил важность дронов в современных военных конфликтах, а использование этих технологий значительно повысит эффективность Вооруженных сил Украины в борьбе с врагом и будет способствовать более быстрому освобождению оккупированных территорий.
ВСУ получили 46 новых образцов вооружений отечественного производства
В первые два месяца 2024 г. Вооруженные Силы Украины получили 46 новых образцов вооружения и военной техники, изготовленных в Украине. Это количество превышает показатели января-февраля прошлого года, что свидетельствует об активизации производственных мощностей в отрасли.
Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр рассказала Forbes, что течение В 2024 году украинские производители изготовили около 200 000 FPV-дронов.
Также она добавила, что украинская промышленность готова изготовить более миллиона дронов, как это было заявлено президентом, а также превысить это количество, поскольку в этом году производственные мощности смогут произвести до 2 миллионов дронов различных моделей, включая FPV.
Гвоздяр также отметила, что на данный момент продолжается разработка FPV-дронов типа "крыло" и легких разведывательных дронов, которые могут стать соответствующими моделями Mavic.
В прошлом году система Prozorro прошла трансформации через военное время и внедрила Prozorro Market. В результате в течение 2023 года объемы закупок через систему Prozorro выросли втрое, до 480 млрд грн.
Добавим, недавно систему Prozorro оснастили новой функцией, позволяющей заказчикам обосновать целесообразность своей закупки.