Минобороны впервые закупит 20 тыс дронов через Prozorro

Министерство обороны Украины анонсировало масштабную закупку через "Агентство оборонных закупок" 20 000 беспилотных авиационных комплексов (БпАК) с помощью системы Prozorro. Общий бюджет составит около 3 миллиардов гривен, а дроны должны быть поставлены до 31 мая 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В рамках этого тендера планируется приобрести 15 000 единиц БпАК типа DJI Mavic 3E на сумму 2 000 550 000 гривен и 5000 единиц DJI Mavic 3 Thermal за 989 081 667 гривен.

Согласно сообщению, закупка товаров будет осуществлена через рамочную сделку, которая обеспечит конкурентное приобретение нужных товаров без публичного разоблачения конфиденциальной информации.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил важность дронов в современных военных конфликтах, а использование этих технологий значительно повысит эффективность Вооруженных сил Украины в борьбе с врагом и будет способствовать более быстрому освобождению оккупированных территорий.

ВСУ получили 46 новых образцов вооружений отечественного производства

В первые два месяца 2024 г. Вооруженные Силы Украины получили 46 новых образцов вооружения и военной техники, изготовленных в Украине. Это количество превышает показатели января-февраля прошлого года, что свидетельствует об активизации производственных мощностей в отрасли.

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр рассказала Forbes, что течение В 2024 году украинские производители изготовили около 200 000 FPV-дронов.

Также она добавила, что украинская промышленность готова изготовить более миллиона дронов, как это было заявлено президентом, а также превысить это количество, поскольку в этом году производственные мощности смогут произвести до 2 миллионов дронов различных моделей, включая FPV.

Гвоздяр также отметила, что на данный момент продолжается разработка FPV-дронов типа "крыло" и легких разведывательных дронов, которые могут стать соответствующими моделями Mavic.

В прошлом году система Prozorro прошла трансформации через военное время и внедрила Prozorro Market. В результате в течение 2023 года объемы закупок через систему Prozorro выросли втрое, до 480 млрд грн.

Добавим, недавно систему Prozorro оснастили новой функцией, позволяющей заказчикам обосновать целесообразность своей закупки.