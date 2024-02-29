В этом году ВСУ получили 46 новых образцов вооружений отечественного производства

В первые два месяца 2024 года Вооруженные Силы Украины получили 46 новых образцов вооружения и военной техники, изготовленных в Украине. Это количество превышает показатели января-февраля прошлого года, что свидетельствует об активизации производственных мощностей в отрасли.

Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что усиление производственных возможностей является одной из стратегических задач страны для достижения максимальной автономности в этом аспекте.

Согласно сообщению, уже запущены в серийное производство такие образцы оружия и техники, как самоходная артиллерийская установка "Богдана", системы радиоэлектронной борьбы, беспилотники и стрелковое оружие.

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк отметил важность международной поддержки в развитии отечественного оборонно-промышленного комплекса, включая финансовые и технологические инвестиции Также важно создание совместных производств и заключение долгосрочных контрактов с международными партнерами.

С начала года в Украине изготовили 200 000 FPV-дронов

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр рассказала Forbes, что в течение В 2024 году украинские производители изготовили около 200 000 FPV-дронов.

Также она добавила, что украинская промышленность готова изготовить более миллиона дронов, как это было заявлено президентом, а также превысить это количество, поскольку в этом году производственные мощности смогут произвести до 2 миллионов дронов различных моделей, включая FPV.

Гвоздяр также отметила, что на данный момент продолжается разработка FPV-дронов типа "крыло" и легких разведывательных дронов, которые могут стать соответствующими моделями Mavic.

Миллион украинских дронов

Президент Владимир Зеленский поставил перед Украиной цель этого года выработать один миллион беспилотных летательных аппаратов с видом от первого лица (FPV), которые дешевы в изготовлении и имеют огромное количество вооружений обеих сторон на фронте.

При этом он замечал, что также нужно создать новую инфраструктуру для управления дронами и побороть логистические "черные дыры", в которых способны исчезать целые партии отправляемой на фронт техники.

Сам Федоров считает, что план по производству 1 млн FPV-дронов в течение года достаточно реалистичен. Для этого ежедневно надо производить по 2739 дронов и Украина способна сделать даже больше таких аппаратов.

Также в 2024 году Украина изготовит тысячи беспилотников большой дальности, способных наносить глубокие удары по России, и уже имеет до 10 компаний, производящих дроны, которые могут достичь Москвы и Санкт-Петербурга.