Цьогоріч ЗСУ отримали 46 нових зразків озброєнь вітчизняного виробництва

У перші два місяці 2024 року Збройні Сили України отримали 46 нових зразків озброєння та військової техніки, виготовлених в Україні. Ця кількість перевищує показники січня-лютого минулого року, що свідчить про активізацію виробничих потужностей в галузі.

Про це повідомляє Міноборони.

Зазначається, що посилення виробничих спроможностей є одним із стратегічних завдань країни, щоб досягти максимальної автономності у цьому аспекті.

Згідно з повідомленням, вже запущено у серійне виробництво такі зразки зброї і техніки як самохідна артилерійська установка "Богдана", системи радіоелектронної боротьби, безпілотники та стрілецька зброя.

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк наголосив на важливості міжнародної підтримки у розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу, включаючи фінансові та технологічні інвестиції. Також важливим є створення спільних виробництв та укладення довгострокових контрактів з міжнародними партнерами.

З початку року в Україні виготовили 200 000 FPV-дронів

Заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр розповіла Forbes, що протягом 2024 року українські виробники виготовили близько 200 000 FPV- дронів.

Також вона додала, що українська промисловість готова виготовити понад мільйон дронів, як це було заявлено президентом, і навіть перевищити цю кількість, оскільки цьогоріч виробничі потужності зможуть виробити до 2 мільйонів дронів різноманітних моделей, включаючи FPV.

Гвоздяр також зазначила, що на даний момент триває розробка FPV-дронів типу "крило" та легких розвідувальних дронів, які можуть стати відповідниками моделі Mavic.

Мільйон українських дронів

Президент Володимир Зеленський поставив перед Україною ціль цього року виробити один мільйон безпілотних літальних апаратів з видом від першої особи (FPV), які є дешевими у виготовленні та мають величезну кількість озброєнь обох сторін на фронті.

При цьому він зауважував, що також треба створити нову інфраструктуру для управління дронами та побороти логістичні "чорні діри", у яких здатні зникати цілі партії техніки, яка відправляється на фронт.

Сам Федоров вважає, що план із виробництва 1 млн FPV-дронів протягом року є досить реалістичним. Для цього щодня треба виготовляти по 2739 дронів і Україна здатна зробити навіть більше таких апаратів.

Також у 2024 році Україна виготовить тисячі безпілотників великої дальності, здатних наносити глибокі удари по Росії, і вже має до 10 компаній, які виготовляють дрони, що можуть досягти Москви та Санкт-Петербурга.