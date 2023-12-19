Наступного роки в Україні вироблять мільйон дронів - Зеленський

Україна на державному рівні повинна налагодити масовий випуск дронів і боєприпасів, які є стандартизованими до них. Наступного року держава зробить все можливе, щоб виготовити і поставити до ЗСУ один мільйон українських дронів.

Про це на пресконференції розповів президент Володимир Зеленський.

"Я позитивно ставлюсь до збільшення виробництва і дронів і спеціальних підрозділів. (…) Щодо виробництва дронів в наступному році… ми виробимо мільйон. Ну, ми зробимо все, щоб так воно і було. Я знаю, що так воно і буде", - зауважив він.

Окрім цього, Зеленський додав, що в Україні треба створити нову інфраструктуру щодо управління дронами. Та побороти такі логістичні "чорні діри", у яких здатні зникати цілі партії техніки, що відправляється на фронт.

"Повинна бути інфраструктура щодо управління дронами. Найліпша, не радянська, а дуже-дуже проста, щоб використати (дрони можна було - ред.) дуже швидко. У мене була зараз ставка і я хотів зрозуміти… Одне із ключових питань було виробництво дронів і постачання. Дуже не подобається, коли логістично у нас залишаються бюрократичні радянські процеси, коли 26 тисяч дронів зі складу не доїхало до ЗСУ. Я просто в шоці, як може не доїхати до фронту те, що було вироблено нами", - сказав президент.

Він наголосив, що "ми поборемо логістику" і ЗСУ будуть отримувати в бригади вітчизняні дрони без пауз.

Виробництво зброї в Україні

Зауважимо, наразі Україна виробляє аналог іранських дронів, відомих як "шахеди", а також має в серійному виробництві безпілотник-камікадзе, який здатний летіти на відстань до 1000 кілометрів. Ці безпілотники виробляються і використовуються Силами оборони, і навіть були задіяні у військових операціях.

Міністерством оборони України з початку повномаштабної війни прийнято на озброєння 28 моделей БпЛА різних типів українського виробництва. Відомство також уклало з низкою українських компаній контракти на серійне виробництво 10 моделей БПЛА різних типів.

Збільшення виробництва дронів, скоріш за все, має на меті компенсувати нестачу артилерійських снарядів 155 калібру, які передають Україні її союзники.

Що стосується артилерії, то за словами Зеленського, з пострілами поки що дуже складно, оскільки Україні не вистачає снарядів 155 калібру, а налагодити їхнє виробництво на території нашої держави технологічно досить складно. Треба створювати нові виробничі лінії. При цьому, для їхнього виробництва потрібен порох, яких наразі є дефіцитним.

Додамо, Україна домовилася з двома американськими провідними компаніями про спільне виробництво боєприпасів калібру 155 міліметрів.

"Щоб розпочати це виробництво, нам потрібні технології, якими володіють наші партнери. Україна ніколи не виробляла ці калібри, ви це знаєте. Тому чим раніше ми починаємо, тим раніше в нас будуть ці рішення і запрацюють для Сил оборони", – розповів міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.