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Через глобальний дефіцит пороху у світі зростуть ціни на боєприпаси
Американська компанія Vista Outdoor, яка володіє виробниками вогнепальної зброї та набоїв Remington, CCI, Alliant Powder, Federal, повідомила про ймовірність глобального дефіциту пороху. Через це у наступному році компанія буде змушена підвищити ціни на боєприпаси.
Про це повідомляє видання Newsweek.
Згідно листа, який Vista Outdoor розіслала своїм клієнтам, причиною підвищення цін на боєприпаси стали події у світі, через які спостерігається безпрецедентний попит і очікуваний глобальний брак пороху.
"У зв’язку зі світовими подіями наші постачальники повідомили нас про безпрецедентний попит і очікуваний глобальний дефіцит пороху. Таким чином, наші ціни значно зростуть", - йдеться у листі віце-президента по продажам Бретта Нельсона. Він додав, що нові прайс-листи будуть доступні протягом найближчих тижнів.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Підвищення цін торкнеться продукції компаній Remington, CCI, Federal. Ціни на набої зростуть у діапазоні 1-7%, на порох Alliant Powder – до 10%, при цьому його доступність буде обмежена.
У компанії не уточнили, які саме світові події вплинули на дефіцит пороху, але цілком зрозуміло, що війна в Україні і конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом призвели до значного попиту на боєприпаси.
Ціни на боєприпаси неухильно зростали протягом десятиліть. Вони помітно збільшились під час пандемії COVID-19, оскільки пропозиція різко зросла, а ланцюжки постачань були сильно порушені.
Компанія Vista Outdoor володіє майже 40 брендами товарів для спорту, активного відпочинку та стрільби.